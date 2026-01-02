Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Dữ liệu PMI sản xuất của Mỹ 🔎

Sự kiện kinh tế quan trọng hôm nay sẽ là việc công bố các chỉ số PMI sản xuất cuối cùng tháng 12 từ châu Âu và Mỹ. Những số liệu này có thể tác động đến EURUSD cũng như lợi suất trái phiếu.
Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)
Khu vực Euro: Manufacturing PMI (cuối cùng) - 48,8 điểm (dự báo: 49,2; trước đó: 49,2)
-
Đức: Manufacturing PMI (cuối cùng) - 47,0 điểm (dự báo: 47,7; trước đó: 47,7)
-
Pháp: Manufacturing PMI - 50,7 điểm (dự báo: 50,6; trước đó: 50,6)
-
Italia: Manufacturing PMI - 47,9 điểm (dự báo: 50,1; trước đó: 50,6)
-
Tây Ban Nha: Manufacturing PMI - 49,6 điểm (dự báo: 51,2; trước đó: 51,5)
16:00, Khu vực Euro: Cung tiền M3 (y/y) – 3,0% (dự báo: 2,7%; trước đó: 2,8%)
16:30, Vương quốc Anh: Manufacturing PMI (dự báo: 51,2; trước đó: 51,2)
21:45, Hoa Kỳ: Manufacturing PMI (dự báo: 51,8; trước đó: 51,8)
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất tháng 12 của Mỹ giữ ở mức 51,8; giảm nhẹ so với mức 52,2 trong tháng 11📌
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI sản xuất của S&P từ Anh yếu hơn dự kiến
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất khu vực Euro không đạt kỳ vọng📉
CẬP NHẬT MỚIGiá nhà ở tại Vương quốc Anh thấp hơn dự kiến 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.