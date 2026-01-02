Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Dữ liệu PMI sản xuất của Mỹ 🔎

Sự kiện kinh tế quan trọng hôm nay sẽ là việc công bố các chỉ số PMI sản xuất cuối cùng tháng 12 từ châu Âu và Mỹ. Những số liệu này có thể tác động đến EURUSD cũng như lợi suất trái phiếu.

Lịch kinh tế chi tiết trong ngày: (giờ VN)

Khu vực Euro: Manufacturing PMI (cuối cùng) - 48,8 điểm (dự báo: 49,2; trước đó: 49,2)

Đức: Manufacturing PMI (cuối cùng) - 47,0 điểm (dự báo: 47,7; trước đó: 47,7)

Pháp: Manufacturing PMI - 50,7 điểm (dự báo: 50,6; trước đó: 50,6)

Italia: Manufacturing PMI - 47,9 điểm (dự báo: 50,1; trước đó: 50,6)

Tây Ban Nha: Manufacturing PMI - 49,6 điểm (dự báo: 51,2; trước đó: 51,5)

16:00, Khu vực Euro: Cung tiền M3 (y/y) – 3,0% (dự báo: 2,7%; trước đó: 2,8%)

16:30, Vương quốc Anh: Manufacturing PMI (dự báo: 51,2; trước đó: 51,2)

21:45, Hoa Kỳ: Manufacturing PMI (dự báo: 51,8; trước đó: 51,8)