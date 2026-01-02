Chỉ số US100 tăng 1%

Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm 2026, hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng gần 1,1%. Hợp đồng tương lai S&P 500 (US500) và Dow Jones (US30) cũng đi lên, tăng lần lượt 0,7% và 0,4%. Phiên Á - nơi giao dịch diễn ra hạn chế - lại chứng kiến đà tăng mạnh: chỉ số chứng khoán châu Á trừ Nhật Bản tăng 1,7%, trong khi Hang Seng của Hồng Kông bứt phá gần 2,8%, được hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu công nghệ. Ở Mỹ, sự chú ý đầu năm đang dần dịch chuyển sang ngành công nghệ, nơi AI được kỳ vọng vẫn là chủ đề đầu tư chủ đạo trong năm 2026.
Về góc nhìn kỹ thuật, chỉ số đã giữ được vùng hỗ trợ quanh 25.450 điểm, được xác định bởi EMA50 (đường màu cam), và hiện đang tiến gần 25.750 điểm. Chỉ báo RSI vẫn ở vùng trung lập; tuy nhiên, khối lượng mua vẫn tương đối thấp trước khi phiên giao dịch chính ở New York mở cửa. Thị trường có vẻ được củng cố bởi sự vững vàng của nền kinh tế Mỹ, với rủi ro suy thoái vẫn được đánh giá rất hạn chế. Đồng thời, dự kiến Donald Trump sẽ có lập trường chính sách ôn hòa hơn đối với Fed, trong đó Kevin Hassett được xem là ứng viên hàng đầu thay thế Jerome Powell.
Nguồn: xStation5
Mở phiên Mỹ: Khởi đầu mạnh mẽ đối với Nasdaq trong phiên đầu tiên của năm mới!
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất tháng 12 của Mỹ giữ ở mức 51,8; giảm nhẹ so với mức 52,2 trong tháng 11📌
Thị trường chứng khoán Hồng Kông dậy sóng 📈 CHN.cash tăng vọt 3%
Liệu các tổ chức có thúc đẩy đợt tăng giá mạnh của ca cao vào năm 2026? 📈
