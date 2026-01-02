CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu PMI sản xuất của S&P từ Anh yếu hơn dự kiến

Chỉ số PMI sản xuất toàn cầu S&P của Anh tháng 12 (Kết quả cuối cùng): 50,6 (ƯỚC TÍNH 51,2; TRƯỚC ĐÓ 51,2)
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất tháng 12 của Mỹ giữ ở mức 51,8; giảm nhẹ so với mức 52,2 trong tháng 11📌
Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Dữ liệu PMI sản xuất của Mỹ 🔎
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất khu vực Euro không đạt kỳ vọng📉
CẬP NHẬT MỚIGiá nhà ở tại Vương quốc Anh thấp hơn dự kiến 📉
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.