CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất khu vực Euro không đạt kỳ vọng📉

15:50, Pháp - Chỉ số PMI tháng 12:

HCOB France Manufacturing PMI: thực tế 50,7; dự báo 50,6; trước đó 47,8

15:55, Đức - Chỉ số PMI tháng 12:

HCOB Germany Manufacturing PMI: thực tế 47,0; dự báo 47,7; trước đó 48,2

16:00, Khu vực Euro - Chỉ số PMI tháng 12:

HCOB Eurozone Manufacturing PMI: thực tế 48,8; dự báo 49,2; trước đó 49,6

Chỉ số PMI khu vực Euro suy yếu mạnh hơn dự kiến, khi sản lượng lần đầu giảm kể từ tháng 2/2025, chủ yếu do nhu cầu giảm mạnh, đặc biệt là xuất khẩu. Các đơn đặt hàng mới sụt giảm nhanh hơn, dẫn đến việc cắt giảm mua hàng, tồn kho và việc làm sâu hơn. Chuỗi cung ứng thắt chặt và chi phí đầu vào tăng, nhưng các doanh nghiệp vẫn tiếp tục giảm giá bán. Dù hiện tại yếu, niềm tin kinh doanh lại tăng lên mức cao nhiều năm.

Sự khác biệt giữa Pháp và Đức

Pháp là một điểm sáng trong báo cáo, khi PMI hồi phục nhờ nhu cầu xuất khẩu tăng mạnh, giúp ổn định sản lượng và làm dịu mức giảm tổng đơn hàng. Việc làm trở lại tăng trưởng, tồn kho giảm, và cắt giảm mua sắm nhẹ hơn. Áp lực chi phí giảm, cho phép giá tăng nhẹ, trong khi nhu cầu nội địa và bất ổn chính trị giới hạn mức độ lạc quan.

Đức lại ghi nhận PMI giảm do nhu cầu suy yếu hơn, dẫn đầu bởi đà giảm mạnh của các đơn hàng xuất khẩu. Sản lượng giảm sau một thời gian mở rộng kéo dài, buộc các doanh nghiệp cắt giảm sâu hơn về nhân sự, mua sắm và tồn kho. Thắt chặt nguồn cung và chi phí đầu vào tăng thêm áp lực, trong khi cạnh tranh gay gắt buộc các công ty phải giảm giá bán mặc dù chi phí cao hơn.

Biểu đồ cặp tiền EURUSD (D1)

EURUSD tiếp tục giảm sau công bố số liệu, sau khi trước đó thất bại tại mức kháng cự quan trọng quanh 1,1765. Cặp tiền này đã giảm khoảng 0,5% trong tuần qua, phản ánh sức mạnh chung của đồng USD khi kỳ vọng cắt giảm lãi suất ở Mỹ trong Q1/2026 trở nên thận trọng hơn. Hỗ trợ ngay lập tức nằm quanh 1,1720, trong khi chỉ báo RSI gần quá bán (gần 30) cần được lưu ý trước khi “đuổi theo” thêm đà giảm.

Nguồn: xStation5