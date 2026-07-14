CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ NFIB của Mỹ cao hơn kỳ vọng

- Chỉ số NFIB Small Business Optimism Index của Hoa Kỳ được công bố cao hơn kỳ vọng.
- Chỉ số NFIB Small Business Optimism Index của Hoa Kỳ được công bố cao hơn kỳ vọng.
Chỉ số NFIB Small Business Optimism Index của Hoa Kỳ đạt 97,4, cao hơn đáng kể so với mức dự báo đồng thuận 95,7 và mức trước đó là 95,3.
Tâm lý nhà đầu tư trong khảo sát BofA FMS đạt mức cao nhất kể từ tháng 2
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