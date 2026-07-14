Lịch kinh tế: Phố Wall chờ đợi báo cáo CPI của Mỹ và bài phát biểu của Kevin Warsh (14.07.2026)

Sự chú ý của nhà đầu tư hôm nay tập trung vào báo cáo CPI tháng 6 của Mỹ, dự kiến công bố lúc 13:30 GMT. Các dự báo của Goldman Sachs cho thấy báo cáo này có thể được thị trường diễn giải theo hướng hơi ôn hòa (dovish). Thành phần lạm phát quan trọng nhất là chi phí nhà ở tiếp tục giảm tốc, trong khi ngành ô tô tạo ra áp lực giảm phát nhẹ. Giá dầu cũng đã giảm mạnh so với các đỉnh gần đây.

Chỉ một số nhóm dịch vụ nhất định, chẳng hạn như vé máy bay và khách sạn, vẫn tiếp tục ghi nhận áp lực giá đáng kể, nhưng chưa đủ để thay đổi bức tranh tổng thể. Goldman Sachs cho rằng một phần dữ liệu lạm phát tích cực gần đây có thể đến từ yếu tố mùa vụ, do đó một báo cáo đơn lẻ vẫn chưa thể xác nhận việc lạm phát quay trở lại mục tiêu của Fed một cách bền vững.

GS dự báo CPI toàn phần sẽ tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước và CPI lõi tăng 2,8%. Mặt khác, giá dầu đã phục hồi hơn 20% từ vùng đáy gần đây, điều này có thể khiến nhà đầu tư xem ngay cả một báo cáo CPI tích cực cũng đã phần nào lỗi thời.

Dữ liệu kinh tế vĩ mô

17:00 - Mỹ: Chỉ số lạc quan doanh nghiệp nhỏ NFIB, dự báo: 95,7, trước đó: 95,3.

19:15 - Mỹ: Thay đổi việc làm hàng tuần của ADP, dự báo: không có, trước đó: 21.000.

19:30 - Mỹ: Lạm phát CPI so với cùng kỳ năm trước, dự báo: 3,8%, trước đó: 4,2%.

19:30 - Mỹ: Lạm phát CPI theo tháng, dự báo: -0,1%, trước đó: 0,5%.

19:30 - Mỹ: Lạm phát CPI lõi so với cùng kỳ năm trước, dự báo: 2,8%, trước đó: 2,9%.

19:30 - Mỹ: Lạm phát CPI lõi theo tháng, dự báo: 0,2%, trước đó: 0,2%.

19:55 - Mỹ: Chỉ số Redbook so với cùng kỳ năm trước, dự báo: không có, trước đó: 11,5%.

Kết quả kinh doanh doanh nghiệp

17:35 - JPMorgan Chase: Báo cáo kết quả kinh doanh Q2 2026.

17:40 - Wells Fargo: Báo cáo kết quả kinh doanh Q2 2026.

17:45 - Bank of America: Báo cáo kết quả kinh doanh Q2 2026.

18:25 - Goldman Sachs: Báo cáo kết quả kinh doanh Q2 2026.

19:00 - Citigroup: Báo cáo kết quả kinh doanh Q2 2026.

Phát biểu của các thành viên NHTW

21:00 - Kevin Warsh, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)

21:30 - Christopher Waller, Fed.

23:40 - Austan Goolsbee, Fed.

00:30 sáng mai - Susan Collins, Fed.

01:55 sáng mai - Michelle Bowman, Fed.

03:00 sáng mai - Andrew Bailey, Ngân hàng Trung ương Anh.

Các sự kiện khác

03:00 sáng mai - Dự kiến bắt đầu lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran.

Biểu đồ EUR/USD (D1)

Giá dầu đã phục hồi hơn 20% từ vùng đáy gần đây quanh mức 70 USD, hỗ trợ thêm cho đà giảm của EUR/USD và củng cố sức mạnh của đồng USD. EUR/USD hiện đang giao dịch dưới hai đường trung bình động quan trọng: EMA200, được thể hiện bằng đường màu đỏ, và EMA50, được thể hiện bằng đường màu cam, cho thấy xu hướng giảm trong trung hạn.

Nguồn: xStation5

Lịch kết quả kinh doanh doanh nghiệp đầy đủ trong tuần, 13–17/07/2026

Nguồn: XTB Research

Nguồn: Goldman Sachs