Những báo cáo lợi nhuận nào sẽ được chú ý trong tuần này❓ (13.07.2026)

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2026 chính thức bắt đầu! 📊 Những ngân hàng lớn nhất nước Mỹ sẽ là các doanh nghiệp đầu tiên công bố kết quả – JPMorgan, Bank of America và Goldman Sachs sẽ báo cáo vào thứ Ba, ngày 14/07, trước giờ mở cửa thị trường.

Các ngân hàng mở màn mùa báo cáo

Bên cạnh "Big Three", nhà đầu tư cũng sẽ theo dõi Citigroup và Wells Fargo, trong khi Morgan Stanley, BlackRock, Bank of New York Mellon và PNC sẽ công bố kết quả vào thứ Tư.

Các ông lớn công nghệ từ châu Âu và châu Á

Thứ Tư và thứ Năm sẽ là tâm điểm của các doanh nghiệp công nghệ châu Âu và Đài Loan – ASML sẽ công bố kết quả vào thứ Tư (15/07) và Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) vào thứ Năm (16/07), cả hai đều trước giờ mở cửa thị trường.

Trong khi đó, Netflix sẽ khép lại ngày giao dịch với báo cáo được công bố sau khi thị trường đóng cửa – đây cũng là báo cáo buổi tối duy nhất trong tuần.

Y tế, công nghiệp và các lĩnh vực khác

Tuần này cũng sẽ chứng kiến hàng loạt doanh nghiệp lớn thuộc lĩnh vực y tế và công nghiệp công bố kết quả kinh doanh: Johnson & Johnson báo cáo vào thứ Tư. Thứ Năm sẽ có các doanh nghiệp gồm: UnitedHealth, General Electric Aerospace, ABB, Abbott, Intuitive Surgical, ProLogis, US Bancorp và State Street. Tuần lễ khép lại vào thứ Sáu với báo cáo của tập đoàn dược phẩm Thụy Sĩ Novartis, được công bố trước giờ mở cửa thị trường.

Tóm lại – những báo cáo đáng chú ý trong tuần tới:

Các ngân hàng lớn: JPMorgan, Bank of America, Goldman Sachs (Thứ Ba, 14/07 – trước giờ mở cửa thị trường)

Netflix (Thứ Năm, 16/07 – sau khi thị trường đóng cửa), ASML (Thứ Tư, 15/07) và TSMC (Thứ Năm, 16/07) – cả hai đều trước giờ mở cửa thị trường

Intuitive Surgical (Thứ Năm, 16/07)

Johnson & Johnson (J&J) (Thứ Tư, 15/07)

General Electric (Thứ Năm, 16/07)

Đây hứa hẹn sẽ là một tuần dày đặc các báo cáo tài chính, và mỗi kết quả công bố đều có thể định hình xu hướng của thị trường trong phần còn lại của tháng 7.