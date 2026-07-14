Tâm lý nhà đầu tư trong khảo sát BofA FMS đạt mức cao nhất kể từ tháng 2

Khảo sát Global Fund Manager Survey (BofA FMS) mới nhất của Bank of America cho thấy các nhà đầu tư tổ chức ngày càng lạc quan hơn đối với nhóm cổ phiếu công nghệ cũng như triển vọng chung của thị trường. Đồng thời, những người tham gia khảo sát cho rằng khả năng Fed tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ là rất thấp. Khảo sát cũng chỉ ra rằng việc giá dầu phục hồi bền vững trở lại trên mức 90 USD/thùng sẽ là một bất ngờ tiêu cực lớn đối với nhà đầu tư.

Tóm tắt các điểm chính từ khảo sát

Tâm lý nhà đầu tư toàn cầu đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 2. Các nhà quản lý quỹ trở nên lạc quan hơn về triển vọng kinh tế, chi tiêu vốn liên quan đến AI và khả năng Fed chuyển sang chính sách hỗ trợ hơn.

Tỷ lệ phân bổ tiền mặt giảm xuống 3,6% từ mức 4,1% trong tháng 6. Theo phương pháp đánh giá của Bank of America, mức tiền mặt thấp như vậy tạo ra tín hiệu bán ngược xu hướng (contrarian sell signal), cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư có thể đã trở nên quá mức và dư địa cho việc gia tăng mức độ chấp nhận rủi ro đang bị thu hẹp.

Kỷ lục 54% người tham gia kỳ vọng kịch bản "no landing" đối với kinh tế toàn cầu, tức tăng trưởng kinh tế vẫn duy trì sức mạnh mà không xuất hiện sự suy giảm đáng kể. Chỉ 2% dự đoán kịch bản hạ cánh cứng (hard landing).

Các nhà quản lý quỹ đã tăng tỷ trọng phân bổ vào cổ phiếu Mỹ lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2024, phản ánh niềm tin ngày càng lớn rằng cổ phiếu Mỹ sẽ tiếp tục vượt trội so với thị trường toàn cầu.

Các vị thế mua dài hạn đối với cổ phiếu bán dẫn toàn cầu một lần nữa được xác định là giao dịch đông đúc nhất thế giới, được 82% người tham gia đề cập trong tháng thứ ba liên tiếp. Mặc dù một số nhà đầu tư đã giảm mức tiếp xúc với công nghệ trong tháng 7, không ai báo cáo đang duy trì vị thế bán ròng trong lĩnh vực này.

Phần lớn (61%) tin rằng các công ty công nghệ quy mô lớn (hyperscalers) sẽ không cắt giảm chi tiêu vốn trong năm nay, trong khi 28% kỳ vọng có sự giảm tốc đầu tư. Điều này củng cố quan điểm rằng đầu tư vào hạ tầng AI, trung tâm dữ liệu và chất bán dẫn tiên tiến sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Rủi ro về bong bóng AI được xác định là rủi ro đuôi lớn nhất (tail risk) đối với thị trường tài chính, với 45% người tham gia coi đây là mối lo ngại chính. Điều này cho thấy nhà đầu tư vẫn rất lạc quan về AI nhưng đồng thời nhận thức rõ hơn về rủi ro định giá.

Khoảng 83% người tham gia không kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, củng cố kỳ vọng về một môi trường chính sách tiền tệ hỗ trợ hơn cho các tài sản rủi ro.

Các nhà quản lý quỹ cũng hạ dự báo giá dầu cuối năm 2026 xuống 71 USD/thùng, từ mức 86 USD/thùng trong tháng 6. Điều này cho thấy nhà đầu tư hiện kỳ vọng áp lực lạm phát từ thị trường năng lượng sẽ yếu hơn so với chỉ một tháng trước.

Biểu đồ chỉ số US100 (H1)

Quan sát diễn biến của US100 kể từ tháng 6/2026, mỗi lần kiểm định vùng biên trên của kênh xu hướng hiện tại đều bị từ chối mạnh và kéo theo những nhịp giảm đáng kể. Nếu lịch sử lặp lại, một lần từ chối khác tại vùng giá hiện tại có thể làm tăng xác suất xuất hiện một nhịp điều chỉnh về khu vực 29.000 điểm.

Nguồn: xStation5