Tóm tắt thị trường: Chỉ số chứng khoán Mỹ tăng trước báo cáo CPI và bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh

Sau một phiên giao dịch tích cực tại châu Á, nơi Nikkei, Hang Seng và KOSPI đều tăng điểm, hợp đồng tương lai các chỉ số châu Âu đang giao dịch trong sắc xanh, trong khi hợp đồng tương lai tại Mỹ cũng cho thấy khả năng mở cửa tích cực hơn, với US100 tăng khoảng 0,7% và US500 tăng khoảng 0,5%. Những sự kiện quan trọng trong hôm nay bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh của Morgan Stanley và Goldman Sachs, cùng với việc công bố dữ liệu lạm phát CPI mới nhất của Mỹ vào lúc 13:30 GMT.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh sẽ điều trần trước Ủy ban vào lúc 15:00 GMT và đây là sự kiện rất quan trọng trong phiên giao dịch hôm nay. Các dữ liệu kinh tế vĩ mô thứ cấp bao gồm Chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ NFIB và báo cáo việc làm ADP.

Vàng, bạc và Bitcoin đều ghi nhận mức tăng khiêm tốn, dưới 1%. Trong khi đó, Chỉ số USD (U.S. Dollar Index) giảm nhẹ sau đợt tăng gần đây được thúc đẩy bởi giá dầu cao hơn và căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Giá dầu tiếp tục nối dài đà tăng trong hôm nay, tăng gần 2% lên khoảng 84 USD/thùng.

Tại Đức, giá bán buôn giảm 0,7% so với tháng trước trong tháng 6, sau khi đã giảm 0,6% trong tháng trước đó, trong khi lạm phát giá bán buôn theo năm chậm lại còn 4,9% từ mức 5,9%. Khoảng 45 phút trước khi thị trường chứng khoán châu Âu mở cửa, hợp đồng tương lai DE40 (DAX) đang giao dịch nhích nhẹ.

Theo Semafor, chính quyền Trump đang đề xuất áp mức phí 20% đối với hàng hóa đi qua Eo biển Hormuz. Đối với một siêu tàu chở dầu được chất đầy hàng, mức phí này có thể lên tới khoảng 30 triệu USD.

Semafor cũng đưa tin rằng Mỹ đã tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran, và Tổng thống Donald Trump đã chính thức thông báo quyết định này với Quốc hội. Ngành vận tải biển phản ứng đầy bất ngờ do không có thông báo trước cũng như thiếu chi tiết về cách triển khai. Bộ trưởng Ngoại giao Iran thừa nhận rằng việc thu phí quá cảnh có thể được biện minh nếu đảm bảo an toàn cho việc lưu thông, nhưng cho rằng mức phí 20% là quá cao.

Hôm qua, UBS đã hạ giá mục tiêu đối với Meta Platforms xuống 766 USD từ 865 USD và đối với Alphabet xuống 400 USD từ 410 USD, trong khi Bank of America nâng giá mục tiêu của AMD lên 620 USD từ 550 USD.

Theo The Washington Post, chính quyền Trump và các lãnh đạo ngành AI đang thảo luận về một khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hóa các mô hình AI mã nguồn mở của Mỹ. Theo đề xuất này, giới hạn năng lực của các mô hình sẽ được điều chỉnh tương đương với các mô hình AI mã nguồn mở hàng đầu của Trung Quốc.

Morgan Stanley dự báo chi tiêu vốn của các hyperscaler tại Mỹ sẽ đạt 1,2 nghìn tỷ USD vào năm 2027. Trong khi đó, đối tác của Nvidia là GMI Cloud, nhà cung cấp hạ tầng điện toán đám mây, đang tìm kiếm 635 triệu USD vốn tài trợ từ bên ngoài, được bảo đảm bằng các tài sản GPU của mình.