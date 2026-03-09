Tiền điện tử tăng 4% bất chấp căng thẳng📈

Mặc dù xung đột tại Trung Đông đang leo thang và giá dầu đã vượt 100 USD/thùng, thị trường tiền điện tử lại ghi nhận mức tăng rõ rệt hôm nay, vượt 4%. Bitcoin vẫn duy trì trên mức 69.000 USD, trong khi Ethereum đã vượt mốc 2.000 USD. Trong khi đó, các thị trường chứng khoán truyền thống đang giảm điểm, cho thấy sự khác biệt trong phản ứng giữa thị trường tài chính truyền thống và thị trường tài sản số.

Trong những ngày gần đây, dòng vốn đổ vào một số sản phẩm liên quan đến Bitcoin đã góp phần đẩy giá tiền điện tử tăng lên. Giá cũng phục hồi sau các đợt giảm trước đó. Sự quan tâm gia tăng đối với các sản phẩm như quỹ ETF Bitcoin đã hỗ trợ đà tăng này, khi thị trường đang giao dịch gần các vùng giá quan trọng mà nhà đầu tư coi là điểm có thể xác nhận sự tiếp diễn hoặc đảo chiều của xu hướng. Trong khi đó, ngành tài chính đang phát đi tín hiệu về các bước tiến mới trong việc tích hợp công nghệ blockchain. Hôm nay, Nasdaq thông báo kế hoạch triển khai giao dịch cổ phiếu được token hóa thông qua hợp tác với nền tảng tiền điện tử Kraken.

Chương trình dự kiến bắt đầu vào nửa đầu năm 2027 và sẽ bao gồm các phiên bản token hóa của cổ phiếu và các sản phẩm giao dịch trên sàn (ETF), tập trung vào việc đơn giản hóa quy trình bỏ phiếu của cổ đông và mở rộng khả năng tiếp cận các hình thức sở hữu tài sản kỹ thuật số. Sáng kiến này phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn đối với công nghệ blockchain trên các thị trường được quản lý, đồng thời cho thấy nỗ lực tích hợp các công cụ tài chính truyền thống với hệ sinh thái tài sản số, điều có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động giao dịch tài sản trong tương lai.

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5