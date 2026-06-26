CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng

Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng & Kỳ vọng Lạm phát của Đại học Michigan
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Chỉ số Niềm tin Tiêu dùng Đại học Michigan: 49,5 (Dự báo: 50,0, Kỳ trước: 48,9)
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Chỉ số Kỳ vọng của Người tiêu dùng: 50,7 (Dự báo: 49,5, Kỳ trước: 49,3)
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Chỉ số Điều kiện Hiện tại: 47,7 (Dự báo: 48,8, Kỳ trước: 48,4)
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Kỳ vọng lạm phát 5 năm: 3,3% (Dự báo: 3,3%, Kỳ trước: 3,4%)
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Kỳ vọng lạm phát 1 năm: 4,6% (Dự báo: 4,6%, Kỳ trước: 4,6%)
Các dữ liệu kinh tế khác của Mỹ
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Tồn kho bán lẻ (không bao gồm ô tô), sơ bộ, theo tháng: 0,4% (Kỳ trước: 0,6%)
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Tồn kho bán buôn, sơ bộ, theo tháng: 0,3% (Dự báo: 0,4%, Kỳ trước: 0,6%)
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Cán cân thương mại hàng hóa sơ bộ của Mỹ: -105,8 tỷ USD (Dự báo: -85,0 tỷ USD, Kỳ trước: -83,01 tỷ USD)
Nguồn: xStation5
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