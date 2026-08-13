CẬP NHẬT MỚI: Loạt dữ liệu lạm phát khác từ Mỹ, thấy gì từ những con số?

Lạm phát PPI tháng 7 thấp hơn kỳ vọng, mặc dù không phải trên toàn bộ các nhóm dữ liệu.

Chỉ số PPI toàn phần giảm xuống 4,7% YoY, đi ngang so với tháng trước (MoM).

PPI lõi đạt 4,7%, cao hơn nhẹ so với mức đồng thuận 4,6%. Tính theo tháng (MoM), chỉ số này tăng 0,4%.

Hình 1: Lạm phát CPI & PPI của Mỹ (2018 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 13.08.2026

Phân tích chi tiết dữ liệu:

Hàng hóa (-0,7% MoM): Giá hàng hóa giảm tháng thứ hai liên tiếp, chủ yếu do chi phí năng lượng giảm 3,1% và giá thực phẩm giảm 0,9%.

Hơn một nửa mức giảm của nhóm hàng hóa đến từ việc giá xăng giảm 5,7%. Giá dầu diesel, nhiên liệu máy bay và rau củ tươi/khô cũng ghi nhận mức giảm đáng kể.

Nếu loại trừ các nhóm thực phẩm và năng lượng biến động mạnh, giá hàng hóa thực tế vẫn tăng nhẹ 0,1%.

Dịch vụ (+0,2% MoM): Giá dịch vụ tiếp tục tăng, chủ yếu do nhóm dịch vụ không bao gồm thương mại, vận tải và kho bãi tăng 0,6%.

Một trong những động lực chính là chi phí quản lý danh mục đầu tư tăng mạnh 6,5%, cùng với biên lợi nhuận bán lẻ cao hơn đối với ô tô, thực phẩm/rượu và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe & sắc đẹp.

Xây dựng (+2,2% MoM): Chi phí xây dựng tăng mạnh trong tháng, qua đó bù đắp một phần mức giảm của nhóm hàng hóa.

Supercore (+0,4% MoM).

Hình 2: Lạm phát PPI của Mỹ và giá dầu WTI (2012 - 2026)



Nguồn: XTB Research, 13.08.2026

Trong khi đó, Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu (Initial Jobless Claims) tăng nhẹ lên 209 nghìn, cao hơn kỳ vọng 202 nghìn. Con số này nhìn chung phù hợp với dữ liệu NFP được công bố vào tuần trước, nhưng vẫn ở gần mức thấp cục bộ và cho thấy thị trường lao động vẫn tương đối thắt chặt.

Hình 3: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ (2022 - 2026)

Nguồn: XTB Research, 13.08.2026

Phản ứng của EUR/USD khá thận trọng, với cặp tiền này tăng 0,2% trong ngày.

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 đi ngang trong ngày, trong khi S&P 500 tăng 0,2%.

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Michał Jóźwiak, Financial Markets Analyst at XTB