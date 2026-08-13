Giá Cà phê giảm 5% trên ICE 📉 Chốt lời gây áp lực lên thị trường dù tồn kho Arabica ở mức thấp

Hợp đồng tương lai cà phê Arabica trên ICE giảm khoảng 5% trong hôm nay, điều chỉnh mạnh sau nhịp phục hồi ấn tượng từ mức đáy tháng 6. Giá đang chịu áp lực từ kỳ vọng về một vụ mùa lớn tại Brazil và khả năng hoạt động thu hoạch tăng tốc khi điều kiện thời tiết được cải thiện. Tuy nhiên, đợt bán tháo hôm nay diễn ra trong bối cảnh thị trường vật chất vẫn tương đối khan hiếm, khi lượng tồn kho được ICE chứng nhận vẫn ở gần mức thấp nhất trong khoảng hai năm rưỡi. Đồng thời, thị trường vẫn đang định giá những rủi ro liên quan đến El Niño, yếu tố có thể trở nên đáng chú ý hơn đối với sản lượng cà phê Brazil trong niên vụ tới. Do đó, mức giảm khoảng 5% nhiều khả năng chủ yếu phản ánh việc thị trường một lần nữa tập trung vào triển vọng nguồn cung dồi dào trong ngắn hạn, trong khi những rủi ro liên quan đến nguồn cung Arabica chất lượng cao vẫn ở mức cao.

Hợp đồng tương lai Arabica trên ICE giảm khoảng 5% hôm nay, dù mới chỉ tuần trước thị trường vẫn được hỗ trợ bởi tồn kho thấp và phần bù rủi ro thời tiết.

Yếu tố giảm giá chính vẫn là triển vọng nguồn cung: USDA dự báo sản lượng cà phê toàn cầu đạt mức kỷ lục 189,7 triệu bao trong niên vụ 2026/27, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo USDA, Brazil có thể thu hoạch khoảng 71,9 triệu bao cà phê, tăng 14% so với một năm trước, tạo ra yếu tố cơ bản đối trọng với lượng tồn kho thấp trên các sàn giao dịch.

Trong khi đó, tồn kho Arabica được ICE chứng nhận gần đây giảm xuống khoảng 244.000 bao, mức thấp nhất trong khoảng hai năm rưỡi.

Hoạt động thu hoạch tại Brazil diễn ra chậm hơn so với năm trước, nhưng điều kiện khô ráo hơn có thể giúp các nhà sản xuất đẩy nhanh công việc ngoài đồng, qua đó gia tăng áp lực nguồn cung lên thị trường.

Chất lượng của một phần vụ Arabica mới tại Brazil vẫn là mối lo ngại, với các báo cáo cho thấy chất lượng tách cà phê và kích thước hạt yếu hơn, có khả năng hạn chế tốc độ bổ sung tồn kho ICE.

El Niño vẫn là một rủi ro quan trọng trong phần còn lại của mùa vụ. Những thay đổi về lượng mưa và nhiệt độ có thể ảnh hưởng đến điều kiện ra hoa và triển vọng của các vụ mùa trong tương lai.

Vụ mùa kỷ lục trở lại tâm điểm

Triển vọng nguồn cung rất dồi dào trong niên vụ 2026/27 vẫn là lập luận cơ bản chính đứng về phía phe bán. USDA dự kiến sản lượng cà phê toàn cầu tăng 6% lên mức kỷ lục 189,7 triệu bao, trong đó sản lượng Arabica tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tồn kho cuối kỳ toàn cầu cũng được dự báo tăng thêm 1,9 triệu bao, lên 26,3 triệu bao.

Brazil vẫn đóng vai trò then chốt trong triển vọng này. USDA dự báo sản lượng đạt 71,9 triệu bao, tương đương mức tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết khô ráo hơn hiện nay có thể giúp đẩy nhanh hoạt động thu hoạch sau những trì hoãn trước đó do mưa.

Khả năng cà phê Brazil được đưa ra thị trường với tốc độ nhanh hơn hiện là yếu tố mạnh nhất từ phía nguồn cung. Sau nhịp phục hồi mạnh trước đó của giá, nhà đầu tư có thể đang chuyển sự chú ý trở lại quy mô và khả năng cung ứng của vụ mùa hiện tại, thay vì chỉ tập trung vào những rủi ro thời tiết trong tương lai.

Tồn kho ICE thấp hạn chế đà giảm

Vấn đề nằm ở chỗ một vụ mùa lớn không đồng nghĩa với việc nguồn cung cà phê đủ điều kiện giao nhận theo các hợp đồng ICE cũng sẽ tăng tương ứng. Tồn kho Arabica được chứng nhận gần đây giảm xuống khoảng 244.000 bao, mức thấp nhất trong khoảng hai năm rưỡi và thấp hơn đáng kể so với mức ghi nhận một năm trước.

Chất lượng vụ mùa Brazil cũng đang là một mối quan ngại. Theo thông tin được Vesper dẫn lại từ một báo cáo của Sucafina, một phần vụ mùa mới gây thất vọng về cả chất lượng tách cà phê và kích thước hạt. Điều này đồng nghĩa rằng ngay cả một vụ mùa lớn cũng có thể không nhanh chóng giải quyết tình trạng thiếu hụt cà phê đáp ứng các yêu cầu giao nhận trên sàn.

Do đó, thị trường có thể đang sở hữu nguồn cà phê dồi dào trong các dự báo sản lượng, nhưng vẫn chỉ có một vùng đệm tương đối hạn chế về lượng cà phê sẵn sàng thông qua cơ chế giao nhận của ICE. Sự khác biệt này giúp lý giải tại sao Arabica vẫn biến động mạnh và tại sao các diễn biến liên quan đến thời tiết có thể kích hoạt những phản ứng giá đáng kể.

El Niño vẫn là rủi ro đối với vụ mùa tiếp theo

Một yếu tố khác khiến việc diễn giải đợt giảm giá hôm nay theo hướng hoàn toàn tiêu cực trở nên khó khăn là El Niño. Trong những tuần gần đây, thị trường bắt đầu tái hình thành phần bù rủi ro thời tiết, khi Arabica trước đó đã có nhịp phục hồi mạnh từ mức đáy đầu tháng 6. Đối với Brazil, giai đoạn quan trọng sẽ là thời kỳ ra hoa từ tháng 9 đến tháng 11. Nhiệt độ cao hơn và lượng mưa thất thường có thể làm gia tăng áp lực lên cây trồng và làm suy giảm tiềm năng sản lượng của các vụ mùa trong tương lai. Do đó, El Niño chủ yếu đại diện cho rủi ro đối với nguồn cung trong tương lai, trong khi vụ mùa lớn của Brazil đang tác động đến thị trường ngay ở thời điểm hiện tại. Sự khác biệt này rất quan trọng: đợt bán tháo hôm nay có thể phản ánh việc yếu tố nguồn cung ngắn hạn đang chiếm ưu thế, nhưng cán cân có thể nhanh chóng thay đổi khi bước vào giai đoạn ra hoa.

Diễn biến hôm nay cũng cần được nhìn nhận trong bối cảnh nhịp phục hồi trước đó. Vào đầu tháng 8, Arabica vẫn giao dịch cao hơn khoảng 30% so với mức đáy tháng 6 khi nhà đầu tư định giá rủi ro El Niño và lượng tồn kho ICE ở mức đặc biệt thấp. Do đó, thị trường đang bị chi phối bởi hai câu chuyện rất khác nhau. Một bên là sản lượng toàn cầu kỷ lục, vụ mùa lớn tại Brazil và khả năng hoạt động thu hoạch tăng tốc, những yếu tố tạo áp lực giảm giá. Ở phía còn lại, tồn kho được chứng nhận ở mức đặc biệt thấp, những lo ngại về chất lượng một phần sản lượng Arabica Brazil và rủi ro El Niño tiếp tục hạn chế nguồn cung vật chất trên thị trường. Đà giảm hiện tại làm gia tăng áp lực nguồn cung trong ngắn hạn nhưng chưa giải quyết được tình trạng khan hiếm cà phê chất lượng cao. Tốc độ thu hoạch và bán hàng của các nhà sản xuất Brazil, diễn biến tồn kho ICE và, khi tháng 9 đến gần, điều kiện thời tiết trong giai đoạn ra hoa quan trọng sẽ đặc biệt có ý nghĩa đối với diễn biến tiếp theo của Arabica.

Biểu đồ Cà phê (Khung thời gian D1)

Sau khi xuất hiện hoạt động phân phối tại vùng 340–350, hợp đồng đã điều chỉnh về vùng Fibonacci 38,2% của nhịp giảm gần nhất, nằm quanh 317. Đây cũng là vùng kỹ thuật quan trọng khi đường trung bình động EMA200 và EMA50 hội tụ gần khu vực này. Nếu giá phá vỡ bền vững xuống dưới vùng này, giá có thể hướng tới 290, tương ứng với mức Fibonacci 23,6%. Ngược lại, nếu giá phục hồi từ vùng hiện tại, giá có thể hướng trở lại 360, nơi mức Fibonacci 61,8% trùng với vùng từng ghi nhận những phản ứng giá đáng kể hồi đầu năm.

Nguồn: xStation5