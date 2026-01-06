CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI châu Âu yếu hơn một chút so với dự kiến🔎

15:15, Tây Ban Nha - Dữ liệu PMI tháng 12:

PMI Dịch vụ HCOB Tây Ban Nha: thực tế 57,1; dự báo 54,8; trước đó 55,6

Tây Ban Nha là nền kinh tế nổi bật nhất trong khu vực, khi PMI dịch vụ tăng lên mức cao nhất trong 12 tháng, qua đó thúc đẩy tăng trưởng mạnh của chỉ số PMI tổng hợp. Lạm phát chi phí đầu vào tăng trở lại, phản ánh áp lực chi phí gia tăng trong lĩnh vực dịch vụ, trong khi triển vọng chung cho năm 2026 vẫn rất tích cực.

15:45, Ý - Dữ liệu PMI tháng 12:

PMI Dịch vụ HCOB Ý: thực tế 51,5; dự báo 54,2; trước đó 55,0

PMI Tổng hợp HCOB Ý: thực tế 50,3; trước đó 53,8

PMI của Ý cho thấy tăng trưởng vẫn còn nhưng rất mong manh và đang mất đà. Hoạt động dịch vụ giảm tốc mạnh, dù số lượng đơn hàng mới tăng đáng kể nhờ nhu cầu trong nước.

15:50, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 12:

PMI Tổng hợp HCOB Pháp: thực tế 50,0; dự báo 50,1; trước đó 50,4

PMI Dịch vụ HCOB Pháp: thực tế 50,1; dự báo 50,2; trước đó 51,4

PMI tổng hợp của Pháp cho thấy tình trạng trì trệ, khi hoạt động dịch vụ đi ngang và nhu cầu gần như không thay đổi. Đơn hàng xuất khẩu suy yếu càng làm rõ đà chậm lại. Áp lực giá giảm mạnh, hạn chế khả năng tăng giá và buộc một số doanh nghiệp phải giảm giá, cùng với tâm lý suy yếu cho thấy môi trường kinh tế trong nước vẫn mong manh.

15:55, Đức - Dữ liệu PMI tháng 12:

PMI Dịch vụ HCOB Đức: thực tế 52,7; dự báo 52,6; trước đó 53,1

PMI Tổng hợp HCOB Đức: thực tế 51,3; dự báo 51,5; trước đó 52,4

PMI của Đức cho thấy lĩnh vực dịch vụ tiếp tục mở rộng, dù tốc độ tăng trưởng đã chậm lại và đơn hàng mới chỉ tăng ở mức vừa phải. Niềm tin kinh doanh suy giảm, với kỳ vọng cho năm tới giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm ngoái, phản ánh triển vọng thận trọng hơn.

16:00, Khu vực đồng euro - Dữ liệu PMI tháng 12:

PMI Dịch vụ HCOB Eurozone: thực tế 52,4; dự báo 52,6; trước đó 53,6

PMI Tổng hợp HCOB Eurozone: thực tế 51,5; dự báo 51,9; trước đó 52,8

PMI tổng hợp của khu vực đồng euro cho thấy tăng trưởng chậm lại xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, khi nhu cầu đối với hàng hóa và dịch vụ suy yếu vào cuối năm. Dù nền kinh tế vẫn tăng trưởng nhẹ, lạm phát do dịch vụ dẫn dắt vẫn dai dẳng, giải thích vì sao ECB tiếp tục thận trọng trong việc cắt giảm lãi suất.

16:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 12:

PMI Dịch vụ S&P Global Anh: thực tế 51,4; dự báo 52,1; trước đó 51,3

PMI Tổng hợp S&P Global Anh: thực tế 51,4; dự báo 52,1; trước đó 51,2

PMI tổng hợp của Anh cho thấy hoạt động kinh doanh chỉ tăng rất nhẹ, thấp hơn ước tính sơ bộ và yếu hơn so với nhịp tăng trong phần lớn nửa cuối năm.

Chỉ số PMI khu vực đồng euro cho thấy sự mở rộng chậm lại nhưng vẫn tích cực, với lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ tăng trưởng và một số áp lực chi phí gia tăng, mặc dù đà tăng trưởng đang chậm lại ở một số khu vực trong khối.