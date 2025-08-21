CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Đức và Pháp vượt ước tính 📈 EURUSD tăng 0,2%

14:15, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 8: Chỉ số PMI tổng hợp của HCOB: thực tế 49,8; dự báo 48,5; trước đó 48,6;

Chỉ số PMI sản xuất của HCOB: thực tế 49,9; dự báo 48,2; trước đó 48,2;

Chỉ số PMI dịch vụ của HCOB: thực tế 49,7; dự báo 48,5; trước đó 48,5; 14:30, Đức - Dữ liệu PMI tháng 8: Chỉ số PMI tổng hợp của HCOB: thực tế 50,9; dự báo 50,2; trước đó 50,6;

Chỉ số PMI sản xuất của HCOB: thực tế 49,9; dự báo 48,8; trước đó 49,1;

Chỉ số PMI dịch vụ của HCOB: thực tế 50,1; dự báo 50,4; trước đó 50,6; Báo cáo PMI của hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu đạt kết quả cao hơn đáng kể so với dự kiến, với chỉ số tổng hợp của Đức tăng mặc dù ước tính giảm và chỉ số của Pháp đều vượt ước tính trên mọi phương diện. Điểm trừ duy nhất là hiệu suất kém của ngành Dịch vụ Đức, giảm nhiều hơn dự kiến. Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.