Đọc thêm

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI của Đức và Pháp vượt ước tính 📈 EURUSD tăng 0,2%

14:30 21 tháng 8, 2025

14:15,  Pháp  -  Dữ liệu PMI  tháng 8:

  • Chỉ số PMI tổng hợp của HCOB: thực tế 49,8; dự báo 48,5; trước đó 48,6;

  • Chỉ số PMI sản xuất của HCOB: thực tế 49,9; dự báo 48,2; trước đó 48,2;

  • Chỉ số PMI dịch vụ của HCOB: thực tế 49,7; dự báo 48,5; trước đó 48,5;

14:30,  Đức  -  Dữ liệu PMI  tháng 8:

  • Chỉ số PMI tổng hợp của HCOB: thực tế 50,9; dự báo 50,2; trước đó 50,6;

  • Chỉ số PMI sản xuất của HCOB: thực tế 49,9; dự báo 48,8; trước đó 49,1;

  • Chỉ số PMI dịch vụ của HCOB: thực tế 50,1; dự báo 50,4; trước đó 50,6;

Báo cáo PMI của hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu đạt kết quả cao hơn đáng kể so với dự kiến, với chỉ số tổng hợp của Đức tăng mặc dù ước tính giảm và chỉ số của Pháp đều vượt ước tính trên mọi phương diện. Điểm trừ duy nhất là hiệu suất kém của ngành Dịch vụ Đức, giảm nhiều hơn dự kiến.

 

Nguồn: xStation5

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Chia sẻ
Quay lại

Tin tức thị trường

12.09.2025
23:09

CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu của Pfizer và Moderna lao dốc sau bài báo trên tờ The Washington Post 🚨

Theo tờ Washington Post, chính quyền Trump có kế hoạch kiểm định lại vắc-xin COVID-19 sau 25 ca tử vong ở trẻ em, điều này đã...

 21:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số của Đại học Michigan thấp hơn kỳ vọng!

21:00 - Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Đại học Michigan tháng 9 Điều kiện hiện tại: 61.2 (dự báo 61.3; kỳ trước 61.7) Kỳ...

 20:25

Nvidia rút lui khỏi tham vọng cạnh tranh mảng đám mây với AWS?

Nvidia (NVDA.US) dự kiến sẽ thu hẹp quá trình phát triển dịch vụ DGX Cloud, vốn được thiết kế để cạnh tranh với Amazon Web Services...
Các tin tức khác

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn