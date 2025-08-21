CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ của Anh vượt trội, trong khi tình hình sản xuất trở nên tồi tệ 🔍

15:30, Vương quốc Anh - Dữ liệu PMI tháng 8:
Chỉ số PMI của S&P Global: thực tế 53,0; dự báo 51,6; trước đó 51,5;
Chỉ số PMI sản xuất của S&P Global: thực tế 47,3; dự báo 48,2; trước đó 48,0;
Chỉ số PMI dịch vụ của S&P Global: thực tế 53,6; dự báo 51,8; trước đó 51,8;
Khu vực tư nhân Anh ghi nhận tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 12 tháng, với ngành dịch vụ thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế Anh sau mùa xuân ảm đạm. Mặt khác, chỉ số sản xuất giảm xuống mức thấp nhất trong 3 tháng, cho thấy sự suy giảm thậm chí còn nhanh hơn của ngành. GBPUSD đã vượt qua đường EMA30 trong khoảng thời gian M30 sau khi dữ liệu được công bố.
Nguồn: xStation5
