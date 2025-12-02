Mở phiên Mỹ: Phố Wall phục hồi nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu công nghệ

Phố Wall hôm nay đang cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại sau đợt bán tháo của phiên hôm qua. Hợp đồng tương lai trên các chỉ số chính nhích nhẹ, cho thấy thị trường đang cố gắng phục hồi một phần mức giảm trước đó.

Tâm điểm vẫn là các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường đang suy đoán liệu Fed có thay đổi giọng điệu về triển vọng lãi suất hay không - điều có thể tác động mạnh đến định giá cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Các công ty công nghệ và nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo, vốn là động lực chính trong đà tăng của thị trường những tháng gần đây, hiện trở nên nhạy cảm hơn trước những biến động tâm lý thị trường và sự thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Áp lực bổ sung đến từ dữ liệu ISM PMI sản xuất công bố hôm qua, cho thấy ngành công nghiệp Mỹ lại tiếp tục suy giảm. Chỉ số PMI vào tháng 11 đạt 48,2 điểm, giảm từ 48,7 điểm trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ chín liên tiếp hoạt động suy yếu. Đáng lo ngại hơn là sự giảm tốc trong đơn hàng mới, xuống 47,4 điểm, và chỉ số việc làm giảm mạnh còn 44,0 điểm. Đồng thời, chỉ số giá cả tăng lên 58,5 điểm, phản ánh áp lực chi phí gia tăng dù nhu cầu đang yếu đi.

Sự kết hợp của các dữ liệu này tạo ra thách thức cho Fed. Một mặt, hoạt động sản xuất suy yếu và nhu cầu giảm tốc cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt, điều vốn dĩ ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Mặt khác, áp lực chi phí dai dẳng có thể duy trì lo ngại lạm phát và hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Vì vậy, Fed có thể sẽ lựa chọn cách tiếp cận cân bằng và thận trọng, tính đến cả rủi ro kinh tế lẫn áp lực lạm phát.

Tổng thể, thị trường hiện phản ánh một đợt phục hồi nhẹ, sự không chắc chắn về hành động tiếp theo của Fed, dữ liệu công nghiệp yếu kém, và những lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe của nhóm cổ phiếu công nghệ.

Nguồn: xStation5

Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian H1)

Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ hôm nay, đánh dấu sự phục hồi sau nhịp điều chỉnh cục bộ của phiên hôm qua. Thị trường vẫn duy trì trên các đường trung bình động quan trọng (EMA 25, 50 và 100), cho thấy phe mua đang nắm ưu thế về mặt kỹ thuật và khả năng xu hướng tăng tiếp tục được duy trì. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung tính nhưng hơi nghiêng về tích cực, cho thấy vẫn còn dư địa tăng thêm. Thị trường nhìn chung vẫn thận trọng, theo dõi quá trình tích lũy và dữ liệu kinh tế vĩ mô sắp công bố - những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hướng đi tiếp theo của thị trường. Các vùng hỗ trợ quanh các đường trung bình động vẫn ổn định, nhưng tín hiệu sắp tới và tâm lý toàn cầu sẽ đóng vai trò quyết định. Nguồn: xStation5

