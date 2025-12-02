Mở phiên Mỹ: Phố Wall phục hồi nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu công nghệ

Phố Wall hôm nay đang cho thấy dấu hiệu ổn định trở lại sau đợt bán tháo của phiên hôm qua. Hợp đồng tương lai trên các chỉ số chính nhích nhẹ, cho thấy thị trường đang cố gắng phục hồi một phần mức giảm trước đó.
Tâm điểm vẫn là các quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường đang suy đoán liệu Fed có thay đổi giọng điệu về triển vọng lãi suất hay không - điều có thể tác động mạnh đến định giá cổ phiếu tăng trưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ. Các công ty công nghệ và nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo, vốn là động lực chính trong đà tăng của thị trường những tháng gần đây, hiện trở nên nhạy cảm hơn trước những biến động tâm lý thị trường và sự thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.
Áp lực bổ sung đến từ dữ liệu ISM PMI sản xuất công bố hôm qua, cho thấy ngành công nghiệp Mỹ lại tiếp tục suy giảm. Chỉ số PMI vào tháng 11 đạt 48,2 điểm, giảm từ 48,7 điểm trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ chín liên tiếp hoạt động suy yếu. Đáng lo ngại hơn là sự giảm tốc trong đơn hàng mới, xuống 47,4 điểm, và chỉ số việc làm giảm mạnh còn 44,0 điểm. Đồng thời, chỉ số giá cả tăng lên 58,5 điểm, phản ánh áp lực chi phí gia tăng dù nhu cầu đang yếu đi.
Sự kết hợp của các dữ liệu này tạo ra thách thức cho Fed. Một mặt, hoạt động sản xuất suy yếu và nhu cầu giảm tốc cho thấy nền kinh tế đang hạ nhiệt, điều vốn dĩ ủng hộ chính sách tiền tệ nới lỏng hơn. Mặt khác, áp lực chi phí dai dẳng có thể duy trì lo ngại lạm phát và hạn chế khả năng cắt giảm lãi suất nhanh chóng. Vì vậy, Fed có thể sẽ lựa chọn cách tiếp cận cân bằng và thận trọng, tính đến cả rủi ro kinh tế lẫn áp lực lạm phát.
Tổng thể, thị trường hiện phản ánh một đợt phục hồi nhẹ, sự không chắc chắn về hành động tiếp theo của Fed, dữ liệu công nghiệp yếu kém, và những lo ngại ngày càng tăng về sức khỏe của nhóm cổ phiếu công nghệ.
Nguồn: xStation5
Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian H1)
Hợp đồng tương lai S&P 500 tăng nhẹ hôm nay, đánh dấu sự phục hồi sau nhịp điều chỉnh cục bộ của phiên hôm qua. Thị trường vẫn duy trì trên các đường trung bình động quan trọng (EMA 25, 50 và 100), cho thấy phe mua đang nắm ưu thế về mặt kỹ thuật và khả năng xu hướng tăng tiếp tục được duy trì. Chỉ báo RSI đang ở vùng trung tính nhưng hơi nghiêng về tích cực, cho thấy vẫn còn dư địa tăng thêm. Thị trường nhìn chung vẫn thận trọng, theo dõi quá trình tích lũy và dữ liệu kinh tế vĩ mô sắp công bố - những yếu tố có thể ảnh hưởng đến hướng đi tiếp theo của thị trường. Các vùng hỗ trợ quanh các đường trung bình động vẫn ổn định, nhưng tín hiệu sắp tới và tâm lý toàn cầu sẽ đóng vai trò quyết định. Nguồn: xStation5
Tin tức công ty
-
Janux Therapeutics (JANX.US): Cổ phiếu Janux Therapeutics giảm mạnh sau khi công bố dữ liệu sơ bộ của thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 đối với ung thư tuyến tiền liệt. Dù dữ liệu an toàn và hiệu quả ban đầu nhìn chung tích cực, thị trường vẫn phản ứng tiêu cực, cho rằng kết quả chưa cho thấy lợi thế rõ ràng so với các liệu pháp cạnh tranh và gợi ý rằng con đường thương mại hóa có thể kéo dài hơn dự kiến.
-
Marvell Technology (MRVL.US): Cổ phiếu Marvell tăng 2,5% trong phiên sau thông tin công ty đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để mua lại startup chip AI Celestial AI. Thương vụ có thể vượt 5 tỷ USD và giúp Marvell củng cố vị thế trong lĩnh vực AI cũng như đẩy nhanh tiến độ phát triển công nghệ mới. Tuy nhiên, thị trường vẫn thận trọng về những thách thức trong việc tích hợp đội ngũ và công nghệ. Nhà đầu tư cũng đang chờ báo cáo kết quả quý III của Marvell, dự kiến công bố sau phiên hôm nay, với kỳ vọng EPS đạt 0,74 USD và doanh thu 2,07 tỷ USD — tương ứng tăng trưởng 72% và 36% so với cùng kỳ.
-
Credo Technology (CRDO.US): Cổ phiếu Credo Technology tăng mạnh trong phiên sau khi công bố kết quả vượt kỳ vọng thị trường và đưa ra triển vọng tích cực cho các quý tiếp theo, với mức tăng gần 25%.
-
MongoDB (MDB.US): Cổ phiếu MongoDB tăng hơn 20% sau kết quả quý III cho thấy tăng trưởng mạnh của doanh thu từ nền tảng Atlas và vai trò ngày càng lớn của công ty trong các ứng dụng liên quan đến AI. Doanh thu Atlas tăng khoảng 30%, và các nhà phân tích dự báo đà mở rộng mạnh mẽ sẽ còn tiếp tục trong những năm tới.
