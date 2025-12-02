D-Wave thành lập đơn vị kinh doanh liên bang, cổ phiếu tăng nhẹ!

Cổ phiếu D-Wave Quantum Inc. tăng 3% trong phiên hôm nay sau khi công ty công bố thành lập một đơn vị kinh doanh mới nhằm mở rộng việc ứng dụng công nghệ lượng tử trong các cơ quan thuộc chính phủ Hoa Kỳ. Đơn vị này sẽ tập trung vào phát triển các giải pháp cho khu vực liên bang, bao gồm phát triển ứng dụng, tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của chính phủ liên bang, và triển khai các hoạt động tiếp thị hỗ trợ việc áp dụng hệ thống lượng tử.

Gần đây, công ty đã lắp đặt máy tính lượng tử Advantage2 tại Davidson Technologies. Hệ thống này đang được sử dụng để giải quyết các thách thức quan trọng của chính phủ và xử lý những ứng dụng nhạy cảm, giúp D-Wave kiểm tra và mở rộng quy mô công nghệ lượng tử trong môi trường liên bang. Davidson Technologies phục vụ cả Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và các khách hàng thương mại trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, qua đó mở rộng đáng kể phạm vi ứng dụng tiềm năng của máy tính lượng tử.

Việc thành lập đơn vị kinh doanh liên bang phản ánh nhu cầu ngày càng tăng từ khu vực quốc phòng Mỹ đối với công nghệ lượng tử - công nghệ có thể hỗ trợ logistics, vận tải, phân tích chiến lược và các nhiệm vụ quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia. Tình hình hiện nay gợi nhớ đến thập niên 1950–1960, khi khách hàng đầu tiên của các công ty bán dẫn là các cơ quan chính phủ và quân đội Hoa Kỳ. Những hợp đồng ban đầu đó đã thúc đẩy quá trình phát triển công nghệ nhanh chóng và thương mại hóa sản phẩm mới, tạo tiền lệ lịch sử cho thấy sự hỗ trợ của chính phủ có thể đẩy mạnh tăng trưởng trong các lĩnh vực đổi mới.

D-Wave cho biết doanh thu đang tăng và biên lợi nhuận ổn định, phản ánh nền tảng kinh doanh vững chắc. Đơn vị liên bang được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiềm năng doanh thu trong trung hạn nếu sự quan tâm đến công nghệ lượng tử chuyển thành các hợp đồng cụ thể. Mặc dù việc triển khai các giải pháp như vậy đòi hỏi chu kỳ bán hàng dài và nhiều thách thức trong vận hành, đơn vị mới này giúp tăng cường đáng kể tiềm năng của công ty trong lĩnh vực an ninh quốc gia và quốc phòng, đồng thời mở đường cho việc ứng dụng thực tế hệ thống Advantage2.

Nguồn: xStation5