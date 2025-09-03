CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ của Đức giảm mạnh hơn dự kiến; Pháp vượt ước tính

14:50 sáng BST, Pháp – Dữ liệu PMI tháng 8

HCOB Pháp PMI Dịch vụ: thực tế 49,8; dự báo 49,7; trước đó 48,5

HCOB Pháp PMI Tổng hợp: thực tế 49,8; dự báo 49,8; trước đó 48,6

08:55 sáng BST, Đức – Dữ liệu PMI tháng 8

HCOB Đức PMI Dịch vụ: thực tế 49,3; dự báo 50,1; trước đó 50,6

HCOB Đức PMI Tổng hợp: thực tế 50,5; dự báo 50,9; trước đó 50,6

Tại Pháp, chỉ số PMI dịch vụ tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng, nhờ đà giảm đơn hàng mới chậm lại, tồn đọng công việc tăng, và tăng trưởng việc làm mạnh nhất hơn một năm. Tuy nhiên, nhu cầu nước ngoài giảm mạnh, áp lực chi phí gia tăng, khiến khả năng tăng giá bán bị hạn chế.

Ngược lại, tại Đức, lĩnh vực dịch vụ quay lại vùng thu hẹp trong tháng 8, do nhu cầu yếu, đơn hàng nước ngoài giảm và tuyển dụng đình trệ. Tồn đọng công việc giảm nhanh hơn, trong khi áp lực chi phí từ tiền lương xuất hiện trở lại. Dù tăng trưởng yếu, các doanh nghiệp vẫn giữ được quyền định giá và sự lạc quan ổn định, cho thấy sức chống chịu nhưng cũng phản ánh sự bất định kéo dài và hạn chế về lao động mang tính cấu trúc.

EUR/USD phục hồi trở lại trên vùng hỗ trợ quan trọng quanh 1,1627 sau nhịp giảm trước đó, hiện đang tiến gần mức đóng cửa ngày hôm qua.

Nguồn: xStation5