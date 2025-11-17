Đậu nành đạt mức cao nhất trong 15 tháng nhờ báo cáo của USDA và sự lạc quan về thương mại Mỹ-Trung 📈 🫛

Hợp đồng tương lai đậu tương tăng mạnh hôm nay (+2,4%), phục hồi sau các đợt giảm gần đây khi nhà đầu tư phản ứng với sự lạc quan mới về thương mại nông sản Mỹ-Trung. Hợp đồng đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1 tăng 20½ cent lên 11,45 USD/giạ, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Trung Quốc có thể tăng mua đậu tương Mỹ sau các cuộc trao đổi ngoại giao gần đây.

Lượng mưa thất thường tại Brazil cũng góp phần đẩy giá tăng do lo ngại về nguồn cung. Khô đậu và dầu đậu có diễn biến trái chiều, trong khi hợp đồng ngô tăng nhẹ, phản ánh sự hỗ trợ chung trong thị trường ngũ cốc sau báo cáo mới nhất của USDA. Cơ quan này dự báo sản lượng đậu tương Mỹ đạt 4,25 tỷ giạ, thấp hơn một chút so với kỳ vọng và giảm 3% so với năm ngoái. Năng suất được dự đoán đạt mức kỷ lục 53 giạ/acre, trong khi tổng diện tích thu hoạch giảm xuống còn 80,3 triệu mẫu - thấp hơn năm 2024.

Hợp đồng SOYBEAN đã bật tăng mạnh từ đợt bán tháo đầu phiên, đưa giá lên mức cao nhất trong 15 tháng. Chỉ báo RSI hiện đi vào vùng quá mua, nhưng những thay đổi trong cung - cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức định giá cao hơn. Nguồn: xStation5