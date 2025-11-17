Đọc thêm
00:30 · 18 tháng 11, 2025

Đậu nành đạt mức cao nhất trong 15 tháng nhờ báo cáo của USDA và sự lạc quan về thương mại Mỹ-Trung 📈 🫛

Điểm nổi bật
SOYBEAN
Hàng hoá
-
-
Điểm nổi bật
  • Hợp đồng đậu nành vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng nhờ kỳ vọng nhu cầu mới.
  • Ngoài ra, báo cáo mới nhất của USDA dự báo sản lượng thấp hơn, cho thấy thị trường sẽ bị siết chặt, dẫn đến giá giảm.

Hợp đồng tương lai đậu tương tăng mạnh hôm nay (+2,4%), phục hồi sau các đợt giảm gần đây khi nhà đầu tư phản ứng với sự lạc quan mới về thương mại nông sản Mỹ-Trung. Hợp đồng đậu tương CBOT kỳ hạn tháng 1 tăng 20½ cent lên 11,45 USD/giạ, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Trung Quốc có thể tăng mua đậu tương Mỹ sau các cuộc trao đổi ngoại giao gần đây.

Lượng mưa thất thường tại Brazil cũng góp phần đẩy giá tăng do lo ngại về nguồn cung. Khô đậu và dầu đậu có diễn biến trái chiều, trong khi hợp đồng ngô tăng nhẹ, phản ánh sự hỗ trợ chung trong thị trường ngũ cốc sau báo cáo mới nhất của USDA. Cơ quan này dự báo sản lượng đậu tương Mỹ đạt 4,25 tỷ giạ, thấp hơn một chút so với kỳ vọng và giảm 3% so với năm ngoái. Năng suất được dự đoán đạt mức kỷ lục 53 giạ/acre, trong khi tổng diện tích thu hoạch giảm xuống còn 80,3 triệu mẫu - thấp hơn năm 2024.

 

 

Hợp đồng SOYBEAN đã bật tăng mạnh từ đợt bán tháo đầu phiên, đưa giá lên mức cao nhất trong 15 tháng. Chỉ báo RSI hiện đi vào vùng quá mua, nhưng những thay đổi trong cung - cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì mức định giá cao hơn. Nguồn: xStation5

20 tháng 11, 2025, 10:13

Tin đầu ngày (20.11.2025): Nvidia công bố kết quả ấn tượng, hy vọng cắt giảm lãi suất vào tháng 12 hạ nhiệt
20 tháng 11, 2025, 10:08

Kết quả tài chính của NVIDIA vượt kỳ vọng: Gã khổng lồ AI đang "cứu lấy tương lai"
20 tháng 11, 2025, 09:48

CẬP NHẬT MỚI: Biên bản FOMC - Nhiều người phản đối việc cắt giảm vào tháng 12!
20 tháng 11, 2025, 00:50

Constellation Energy và Three Mile Island - Quá khứ và Tương lai điện hạt nhân

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 2,000,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn