CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI Dịch vụ của Hoa Kỳ cao hơn dự kiến ​​📈US30 tăng

Chỉ số PMI dịch vụ ISM của Hoa Kỳ thực tế 52 (Dự báo 51, trước đó 50,1) Đơn đặt hàng mới: 56,0 (Dự báo 51,1, Trước đó 50,3)

Giá đã trả: 69,2 (Dự báo 69,5, Trước đó 69,9)

Việc làm: 46,5 (Dự báo 46,7, Trước đó 46,4) Chỉ số PMI tổng hợp S&P của Hoa Kỳ: thực tế 54,6 (Dự báo 55,3, trước đó 55,4) Bắt đầu giao dịch ngay hoặc thử giao dịch demo Tạo tài khoản Khám phá nền tảng Tải ứng dụng điện thoại Tải ứng dụng điện thoại Chỉ số PMI dịch vụ: thực tế 54,5 (Dự báo 55,4, trước đó 55,4) Như chúng ta có thể đọc trong báo cáo của Viện Quản lý Nguồn cung (ISM), chúng ta có thể thấy: “Chỉ số Giá cả ghi nhận mức 69,2% trong tháng 8, giảm 0,7 điểm phần trăm so với mức 69,9% của tháng 7. Chỉ số này đã vượt 60% trong chín tháng liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ 30 lần liên tiếp đạt trên 60% từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2023.” Chỉ số giá cả trên toàn nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn rất nóng, với giá dịch vụ ISM gần chạm mức 70 điểm (chỉ thấp hơn một chút so với dự kiến). Nguồn: xStation5

