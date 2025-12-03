CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI dịch vụ tại Anh cao hơn dự kiến , Đồng bảng Anh tăng giá 📈

16:30, Vương quốc Anh – Dữ liệu PMI tháng 11:

Ngành dịch vụ của Vương quốc Anh chứng kiến đà tăng trưởng chậm lại mạnh trong tháng 11, khi nhu cầu trong nước và quốc tế yếu hơn gây sức ép lên hoạt động kinh doanh, dù mức giảm động lực kinh doanh lại nhẹ hơn dự báo. Việc làm giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 2, biên lợi nhuận bị siết chặt bởi chi phí tăng và cạnh tranh giá gay gắt, trong khi tâm lý kinh doanh vẫn ảm đạm do bất ổn chính sách và các quyết định đầu tư bị trì hoãn.

Đồng bảng Anh tiếp tục phục hồi so với euro và USD, bất chấp các số liệu thực tế—đặc biệt là dữ liệu việc làm—vẫn đang ủng hộ khả năng Ngân hàng Anh sớm quay trở lại chu kỳ nới lỏng.