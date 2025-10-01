CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất của Pháp và Đức giảm 📉

14:50, Pháp - Dữ liệu PMI tháng 9:

PMI sản xuất: Thực tế 48.2; Dự báo của Bloomberg 48.1; Trước đó 50.4;

14:55, Đức - Dữ liệu PMI tháng 9:

PMI sản xuất: Thực tế 49.5; Dự báo của Bloomberg 48.5; Trước đó 49.8;

Ngành sản xuất của Pháp chịu áp lực gia tăng trong tháng 9 khi sản lượng và đơn hàng mới giảm với tốc độ mạnh nhất kể từ tháng 2, dẫn đầu bởi sự suy yếu rõ rệt ở lĩnh vực hàng hóa đầu tư. Các doanh nghiệp cắt giảm mua sắm và tồn kho, đồng thời hạ giá bán để duy trì tính cạnh tranh, mặc dù chi phí đầu vào gia tăng. Tăng trưởng việc làm duy trì tháng thứ năm liên tiếp, nhưng tốc độ tuyển dụng giảm mạnh, phản ánh sự thận trọng trước nhu cầu yếu, niềm tin suy giảm và bất ổn chính trị.

Đức cũng ghi nhận tình trạng chững lại tương tự, với đơn hàng mới và việc làm tiếp tục giảm. Tăng trưởng sản lượng đạt mức mạnh nhất trong ba năm rưỡi, dẫn đầu bởi hàng hóa đầu tư, nhưng phần lớn được thúc đẩy bởi lượng đơn hàng tồn đọng. Các doanh nghiệp cắt giảm nhân sự và hoạt động mua sắm giữa bối cảnh nhu cầu yếu, cạnh tranh quốc tế gay gắt và bất ổn chính trị. Chi phí đầu vào giảm mạnh, song biên lợi nhuận vẫn chịu áp lực khi giá bán tiếp tục giảm.

Tỷ giá EUR/USD rút lui khỏi ngưỡng kháng cự quan trọng gần 1,1770 sau các báo cáo PMI yếu kém. Dù số liệu tốt hơn một chút so với kỳ vọng, chúng vẫn cho thấy đà chậm lại trong hoạt động kinh doanh của Eurozone, đặc biệt khi nhu cầu trì trệ.

Nguồn: xStation5