“Hiệu ứng Halloween” và 5 nỗi sợ ám ảnh thị trường tài chính

Trong vài tháng gần đây, các thị trường tài chính đã trải qua một sự kết hợp kỳ lạ giữa sự bình tĩnh và căng thẳng. Chỉ số chứng khoán đạt mức cao kỷ lục mới, cả vàng và bitcoin duy trì ở mức đỉnh, nhưng độ biến động chưa hề biến mất. Con đường đi lên thị trường không hề bằng phẳng, với độ biến động trở thành một trong những đặc điểm nổi bật của giai đoạn này. Chiến tranh thương mại, thâm hụt ngân sách, xung đột quân sự và chia rẽ chính trị ở phương Tây đều ảnh hưởng tới thị trường, nhưng không đủ để làm nhà đầu tư e ngại. Thực tế, tháng 10 này đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ mà nhiều nhà đầu tư thấy đặc biệt thú vị: hiện tượng Halloween Effect (Hiệu ứng Halloween).

Halloween Effect là gì?

Chỉ báo Halloween là một chiến lược cho rằng cổ phiếu thường hoạt động tốt hơn từ tháng 11 đến tháng 4 so với từ tháng 5 đến tháng 10. Được phát triển từ cuối những năm 1890, chỉ báo này đã từng mang lại lợi suất bình quân hàng năm 5,3% trong “mùa đông” (tháng 11–tháng 4), so với chỉ 1,9% trong mùa hè. Tuy nhiên, mặc dù sự khác biệt này khá rõ ràng, nhà đầu tư cần thận trọng khi dựa quá nhiều vào mô hình theo mùa này—đặc biệt là trong sáu tháng tới.

Chỉ báo Halloween chỉ thực sự hiệu quả trong một số năm nhất định. Phần lớn lợi thế lịch sử đến từ hiệu suất bất thường mạnh mẽ mà thị trường thường thể hiện trong sáu tháng sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ, giai đoạn sẽ bắt đầu sau Halloween năm tới, tức 12 tháng nữa. Trong ba năm còn lại của chu kỳ tổng thống, lợi nhuận thị trường thường tích cực nhưng không xuất sắc. Nhìn vào trung bình lịch sử, Dow Jones thường tăng khoảng 3% trong giai đoạn sắp tới.

Năm 2025 này theo sau một mùa hè bất thường mạnh mẽ. Trong khi Dow Jones thường tăng trung bình 2% trong các tháng hè kể từ năm 1896, chỉ số này đã tăng hơn 16% kể từ tháng 5 năm nay. Do đó, mặc dù thống kê ủng hộ nhà đầu tư trong thời điểm này, bối cảnh hiện tại vẫn đòi hỏi sự thận trọng. Nền kinh tế toàn cầu đang đi trên một sợi dây mỏng giữa tăng trưởng và căng thẳng, và bất kỳ leo thang nào ở các khu vực rủi ro chính đều có thể phá vỡ sự bình tĩnh bề ngoài của thị trường.

Năm yếu tố có thể làm hạn chế Halloween Effect

Mặc dù lịch sử cho thấy mùa đông thường thuận lợi cho cổ phiếu, môi trường hiện nay không hề yên bình. Trong số các sự kiện kinh tế có thể gây rung lắc thị trường, năm yếu tố sau đây nổi bật:

1. Giá dầu tăng

Các lệnh trừng phạt gần đây của Donald Trump đối với các công ty dầu mỏ Nga đã tạo ra cú sốc trên thị trường năng lượng, và sau một năm khó khăn, giá dầu đã tăng 7,5% trong tuần trước. Những biến động này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế. Khi lạm phát ở Mỹ vẫn trên 3%, do thuế quan, các gói kích thích tiền tệ và tài khóa, cùng đồng USD yếu, cú sốc này có thể đẩy giá cả cao hơn, gây áp lực lên Fed và các ngân hàng trung ương khác.

Nếu các thỏa thuận thương mại kích thích nhu cầu trong giai đoạn mùa mạnh và OPEC cắt giảm sản lượng, giá dầu có thể đi ngược lại xu hướng gần đây. Về mặt kỹ thuật, dầu thô vừa bước vào backwardation, cấu trúc thường được xem là tín hiệu của tăng giá trong tương lai. Tuy nhiên, mua dầu lúc này có thể là một trong những giao dịch nghịch dòng, vì các vị thế bán đã chiếm ưu thế trên thị trường gần đây.

2. Quyết định của Cục Dự trữ Liên bang (Fed)

Một trong những rủi ro chính đối với thị trường tài chính—và là nguyên nhân khiến đồng USD yếu gần đây—là các cuộc tấn công của Trump nhằm vào độc lập của Fed. Mặc dù chính quyền Trump tiếp tục gây áp lực buộc Jerome Powell và các thành viên Fed cắt giảm lãi suất, thị trường vẫn lo ngại về tác động lạm phát của các chính sách này. Mục tiêu của tổng thống trong nhiều tháng là tái cấp vốn nợ công Mỹ với lãi suất thấp hơn để cải thiện thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, Powell đã thách thức tổng thống khi đóng cửa khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp tháng 12 sắp tới—điều mà thị trường trước đó đã định giá 100%. Những tranh cãi kéo dài này có thể tạo ra môi trường bất ổn và làm giảm niềm tin của nhà đầu tư.

3. Bầu cử Thị trưởng New York

Cuối tuần này diễn ra bầu cử Thị trưởng New York, tại trung tâm tài chính Wall Street. Ứng cử viên Đảng Dân chủ Zohran Mamdani, 33 tuổi, là người được đánh giá cao sau khi thắng cựu thống đốc Andrew Cuomo trong vòng sơ bộ tháng 6. Các đề xuất chính của ông gồm: miễn phí xe buýt, đóng băng giá thuê nhà ổn định, tạo siêu thị công cộng và cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ miễn phí cho trẻ từ 6 tuần đến 5 tuổi.

Để tài trợ cho các chương trình này, Mamdani dự kiến tăng thuế đối với người giàu, điều này có thể tạo ra sự bất ổn ở trung tâm tài chính thế giới.

4. Sụt giảm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI)

Cho đến nay, các công ty công nghệ lớn đã sử dụng thặng dư tiền mặt để đầu tư vào AI. Tuy nhiên, một số công ty—chưa chứng minh được định giá cao của mình—bắt đầu phát hành nợ để trang trải chi phí, có thể tạo ra vòng xoáy nguy hiểm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, các báo cáo lợi nhuận đã làm dấy lên nghi ngờ về mức độ tăng trưởng chi tiêu vốn trong các công ty lớn, tạo ra sự không chắc chắn về triển vọng AI. Thêm vào đó, nhu cầu năng lượng khổng lồ để vận hành các trung tâm dữ liệu có thể trở thành thắt nút lớn nhất của ngành.

5. Khủng hoảng bất động sản Trung Quốc

Mặc dù Bắc Kinh nỗ lực vực dậy nền kinh tế, ngành bất động sản vẫn là điểm yếu lớn nhất. Các vụ vỡ nợ của các nhà phát triển lớn, giá nhà giảm và niềm tin người tiêu dùng sụt giảm tiếp tục gây áp lực lên hệ thống tài chính Trung Quốc. Tình trạng này không chỉ đe dọa tăng trưởng Trung Quốc—chiếm gần 30% GDP châu Á—mà còn có thể lan tỏa ra thị trường toàn cầu thông qua giá hàng hóa và chuỗi cung ứng. Một làn sóng bất ổn mới ở Trung Quốc có thể làm tăng căng thẳng thị trường toàn cầu và gây ra điều chỉnh ngay khi nhà đầu tư đang kỳ vọng vào sức mạnh của chu kỳ tăng.

Chỉ báo Halloween từng là một hướng dẫn lạc quan cho nhà đầu tư. Nhưng năm nay, những “con ma” ám ảnh nền kinh tế toàn cầu—từ dầu mỏ đến chính trị—có thể viết lại kịch bản. Thận trọng hơn bao giờ hết có thể là bộ trang phục tốt nhất để mặc trong Halloween tài chính này.