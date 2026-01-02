CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số PMI sản xuất tháng 12 của Mỹ giữ ở mức 51,8; giảm nhẹ so với mức 52,2 trong tháng 11📌

21:45, Hoa Kỳ – Dữ liệu PMI tháng 12:
-
PMI Sản xuất S&P Global: thực tế 51,8; dự báo 51,8; trước đó 52,2.
Điều kiện sản xuất tại Mỹ tiếp tục cải thiện trong tháng 12, nhưng với tốc độ chậm hơn, khi PMI Sản xuất của S&P Global giảm từ 52,2 xuống 51,8 - mức mở rộng yếu nhất trong chuỗi tăng trưởng kéo dài 5 tháng hiện tại. Tốc độ tăng sản lượng chậm lại trong bối cảnh đơn hàng mới lần đầu tiên giảm trong vòng một năm và doanh số xuất khẩu tiếp tục suy yếu, khi các doanh nghiệp cho rằng thuế quan là lực cản chính đối với nhu cầu và là nguồn gây áp lực chi phí đáng kể.
Mặc dù giá đầu vào và giá đầu ra vẫn ở mức cao xét về mặt lịch sử, cả hai đều tăng với tốc độ chậm nhất trong 11 tháng, cho thấy áp lực lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong khi đó, các doanh nghiệp tiếp tục gia tăng tồn kho thành phẩm và báo cáo lượng đơn hàng tồn đọng giảm. Việc làm cải thiện, khi các công ty tuyển dụng thêm lao động với kỳ vọng vào một năm 2026 khả quan hơn, tuy nhiên các ý kiến trong khảo sát cũng cảnh báo rằng mức sản xuất hiện tại có thể khó duy trì trong thời gian tới.
Thị trường nổi bật - OIL.WTI
