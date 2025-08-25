CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số sản xuất của Dallas thấp hơn kỳ vọng

Hoạt động công nghiệp của Cục Dự trữ Liên bang Dallas
- Hiện tại: -1,8% (dự báo 0,9% , trước đó 0,9% )
Ngành công nghiệp tại khu vực Dallas suy yếu hơn dự kiến. Điều này cho thấy sản xuất và hoạt động kinh tế trong khu vực đã suy giảm, có thể là dấu hiệu của những vấn đề trong nền kinh tế địa phương hoặc sự suy thoái công nghiệp nói chung.
