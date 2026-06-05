Lịch kinh tế: Tâm điểm hôm nay - Báo cáo NFP tháng 5 của Mỹ

Các thị trường tài chính toàn cầu hôm nay đang tập trung vào việc công bố dữ liệu quan trọng của thị trường lao động Mỹ trong tháng 5, đặc biệt là báo cáo Non-Farm Payrolls (NFP).

Những số liệu này sẽ mang lại cái nhìn quan trọng về sức mạnh của nền kinh tế Mỹ cũng như áp lực tiền lương, hai yếu tố then chốt ảnh hưởng đến các quyết định lãi suất trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một báo cáo yếu hơn kỳ vọng có thể củng cố kỳ vọng Fed sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ, qua đó gây áp lực lên đồng USD. Ngược lại, dữ liệu lao động mạnh hơn dự báo có thể hỗ trợ đồng bạc xanh khi làm giảm kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn.

Những tài sản được dự báo sẽ biến động mạnh nhất trong phiên hôm nay bao gồm các cặp tiền tệ có USD (đặc biệt là EUR/USD), các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ như S&P 500 và NASDAQ, cùng với vàng.

Các dữ liệu quan trọng từ phiên châu Á

Nhật Bản: Chi tiêu hộ gia đình giảm 0,5% YoY trong tháng 4, tích cực hơn so với kỳ vọng thị trường là giảm 1,4%, đồng thời cải thiện đáng kể so với mức -2,9% trước đó.

Ấn Độ: Ngân hàng Trung ương giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 5,25%, đúng như kỳ vọng của thị trường.

Các sự kiện kinh tế quan trọng

13:45 | Pháp – Sản lượng công nghiệp (tháng 4), Dự báo: -0,2% m/m | Kỳ trước: 1,0%

13:45 | Pháp – Cán cân thương mại (tháng 4)

11:00 | Khu vực đồng Euro – GDP quý I (bản cuối) , Dự báo: 0,1% QoQ và 0,8% YoY

19:30 | Hoa Kỳ – Báo cáo việc làm tháng 5 Tỷ lệ thất nghiệp: Dự báo: 4,3% | Kỳ trước: 4,3% Non-Farm Payrolls (NFP): Dự báo: +85 nghìn việc làm | Kỳ trước: +115 nghìn Thu nhập bình quân theo giờ: Dự báo: +0,3% MoM và +3,4% YoY

19:30 | Canada – Thay đổi việc làm (tháng 5), Dự báo: +10,1 nghìn | Kỳ trước: -17,7 nghìn

19:30 | Canada – Tỷ lệ thất nghiệp, Dự báo: 6,9% | Kỳ trước: 6,9%

21:00 | Canada – Chỉ số PMI Ivey, Dự báo: 54,7

00:00 sáng mai| Hoa Kỳ – Số lượng giàn khoan dầu Baker Hughes, Dự báo: 432

01:00 sáng mai | Vương quốc Anh – Phát biểu của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BoE), Andrew Bailey

02:00 sáng mai | Hoa Kỳ – Tín dụng tiêu dùng (tháng 4), Dự báo: 17,1 tỷ USD

Lịch công bố kết quả kinh doanh

Lịch công bố kết quả kinh doanh gần như trống trong ngày thứ Sáu, 05/06/2026, khi phần lớn các tập đoàn lớn của Mỹ và châu Âu đã hoàn tất mùa báo cáo tài chính quý.

Những thị trường đáng chú ý