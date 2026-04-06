CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số US100 suy yếu sau dữ liệu dịch vụ ISM của Mỹ thấp hơn kỳ vọng 📉

Dữ liệu Dịch vụ ISM của Mỹ cho thấy sự sụt giảm trong tháng 3 xuống còn 54, so với mức kỳ vọng là 54,9 và mức 56,1 ghi nhận trong tháng 2. Chỉ số giá (Prices Index) đã tăng vọt lên 70,7 - mức cao nhất kể từ giai đoạn môi trường bị chi phối bởi lạm phát vào năm 2022.

Đơn hàng mới (New Orders): Đạt mức 60,6 so với mức 56,8 kỳ vọng và 58,6 trước đó — được hỗ trợ một phần nhờ ngành công nghiệp quốc phòng.

Chỉ số Giá phải trả (Prices Paid Index): Tăng mạnh lên 70,7 so với mức dự báo 67 và mức 63 trước đó; đây rõ ràng là một dấu hiệu của áp lực lạm phát.

Chỉ số Việc làm (Employment ISM): Đạt mức 45,1 so với mức dự báo 51 và mức 51,8 trước đó. Điều này cho thấy sự suy yếu đáng kể và một đợt sụt giảm hàng tháng rất lớn.

Khu vực dịch vụ vẫn đang mở rộng: Chỉ số PMI Dịch vụ ISM ở mức 54,0 trong tháng 3 (so với 56,1 trước đó), đánh dấu tháng thứ 21 tăng trưởng liên tiếp, mặc dù đà tăng trưởng đã yếu đi.

Hoạt động kinh doanh chậm lại rõ rệt: Chỉ số này giảm xuống còn 53,9 (từ mức 59,9), mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2025.

Đơn hàng mới tăng mạnh: Tăng lên mức 60,6 (cao nhất kể từ tháng 2 năm 2023), cho thấy nhu cầu vẫn duy trì khả năng phục hồi.

Tình hình việc làm xấu đi đáng kể: Giảm xuống còn 45,2 (từ mức 51,8), đánh dấu lần sụt giảm đầu tiên sau bốn tháng và là mức yếu nhất kể từ tháng 12 năm 2023.

Áp lực lạm phát gia tăng: Chỉ số Giá tăng vọt lên 70,7 (cao nhất kể từ tháng 10 năm 2022), do chi phí dầu và nhiên liệu tăng cao.

Giao hàng từ nhà cung cấp chậm lại: Chỉ số này tiếp tục giảm (56,2), phản ánh tình trạng đứt gãy chuỗi cung ứng đang diễn ra, một phần liên quan đến căng thẳng địa chính trị và gián đoạn logistics.

Thương mại quốc tế cải thiện: Cả xuất khẩu và nhập khẩu đều mở rộng trong tháng thứ hai liên tiếp.

Tăng trưởng trên diện rộng: Có 13 trên tổng số 16 ngành công nghiệp vẫn tiếp tục mở rộng, mặc dù con số này ít hơn so với tháng trước.