Tin đầu ngày: Thị trường giảm điểm; Iran sẽ sử dụng thủy lôi ở eo biển Hormuz🚨❓

Thị trường chứng khoán Mỹ đang mất dần động lực tăng sau khi tình báo Mỹ báo cáo rằng có dấu hiệu cho thấy Iran đã bắt đầu rải thủy lôi tại Strait of Hormuz. Kho dự trữ thủy lôi của nước này được ước tính từ 2.000 đến 6.000 quả, bao gồm các loại được sản xuất trong nước cũng như từ Nga và Trung Quốc. Chúng dự kiến được vận chuyển bằng các thuyền nhỏ có thể mang từ 2 đến 3 quả thủy lôi mỗi chuyến.

Thông tin này khiến Brent Crude Oil phục hồi trở lại trên 88 USD/thùng trong vài phút gần đây, trong khi các chỉ số Phố Wall mất đi một phần mức tăng trong ngày.

Tuy nhiên, theo Axios, Mỹ đang yêu cầu Israel tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran, đánh dấu sự can thiệp đầu tiên của Tổng thống Donald Trump trong cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông.

Hiện tại, Nasdaq 100 (US100) tăng 0,67%, S&P 500 (US500) tăng 0,55%, và Russell 2000 (US2000) tăng 0,9%.

Đây là lần thứ ba trong 10 tháng gần đây US100 bảo vệ vùng EMA 200 ngày, và động lực tăng hôm nay đang đẩy hợp đồng lên trên đường EMA 100 ngày. Trong trung hạn, điều này cho thấy xu hướng tăng được xác định bởi các đường trung bình này vẫn còn nguyên vẹn.

Thị trường bất động sản nhà ở tại Mỹ gây bất ngờ tích cực khi tăng trưởng trong tháng thứ hai của năm 2026, bất chấp kỳ vọng trước đó về sự suy giảm nhẹ. Dù đôi lúc giảm xuống dưới 4 triệu giao dịch, nhu cầu trên thị trường vẫn tỏ ra ổn định.

Thị trường châu Âu kết thúc phiên với mức tăng mạnh. DAX tăng 2,25%, CAC 40 tăng 2,16%, FTSE 100 tăng 1,59%, và WIG20 tăng 2,16%.

Trên thị trường Forex, Australian Dollar tăng mạnh nhất trong ngày, trong khi Japanese Yen và Swiss Franc ghi nhận mức giảm lớn nhất.

Cổ phiếu Novo Nordisk (NVO.US) giảm hơn 3% sau khi U.S. Food and Drug Administration gửi thư cảnh báo liên quan đến vi phạm quy trình báo cáo phản ứng bất lợi của thuốc, bao gồm Ozempic. Theo cơ quan quản lý, công ty đã không báo cáo một số trường hợp nghiêm trọng - bao gồm hai ca tử vong và một trường hợp tự sát - trong vòng 15 ngày theo quy định.

Nvidia đang phát triển một lớp phần mềm xung quanh AI. Theo Wired, công ty đang xây dựng nền tảng AI agent mã nguồn mở có tên NemoClaw, chủ yếu hướng tới khách hàng doanh nghiệp, cho phép các công ty giao các nhiệm vụ phức tạp cho AI agent thực hiện thay cho nhân viên.

Nhờ sự phục hồi của các chỉ số Phố Wall và sự sụt giảm mạnh của giá dầu, CBOE Volatility Index (VIX) giảm hơn 2,5% trong ngày hôm nay.

Số liệu GDP cuối cùng của Japan trong quý IV/2025 đã được điều chỉnh tăng đáng kể, xóa bỏ phần lớn tâm lý bi quan của nhà đầu tư sau đợt suy giảm trước đó do sự hỗn loạn trong chính sách thương mại của Mỹ năm 2025 và chi tiêu tiêu dùng yếu. Tăng trưởng theo quý được nâng từ 0,1% lên 0,3% (tương đương 1,3% theo năm).

Lần đầu tiên trong hơn một năm, tiền lương thực tế tại Nhật Bản tăng 1,4%, góp phần thúc đẩy tiêu dùng tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,1%.

Trên thị trường năng lượng, Brent hiện giảm 1,3%, West Texas Intermediate giảm 4,5%, và Natural Gas (NATGAS) cũng giảm hơn 2%.

Trong khi đó, kim loại quý và kim loại công nghiệp đang phục hồi. Gold tăng 0,85%, Silver tăng 0,77%, và Copper tăng 1,7% trong ngày.