CẬP NHẬT MỚI:🚨Chỉ số USD100 suy yếu trong bối cảnh báo cáo ISM cho thấy lạm phát gia tăng

Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 (US100) đang giảm gần 0,9%, nối dài đà bán tháo từ phiên hôm qua. Chỉ số ISM Dịch vụ tháng 1 cao hơn nhẹ so với dự báo, tuy nhiên mức vượt kỳ vọng này chủ yếu đến từ thành phần giá cả tăng mạnh (mang tính lạm phát). Ngược lại, đơn hàng mới và việc làm đều suy giảm. Trước đó, chỉ số PMI Dịch vụ cuối cùng của S&P Global cũng được điều chỉnh tăng nhẹ so với bản sơ bộ.

ISM Dịch vụ Mỹ (tháng 1): 53,8 (so với 53,5 dự báo, 54,4 kỳ trước)

Giá đầu vào (Prices paid): 56,6 (so với 55,0 dự báo, 54,3 kỳ trước)

Đơn hàng mới: 53,1 (so với 55,0 dự báo, 57,9 kỳ trước)

Việc làm: 50,3 (so với 51,8 dự báo, 52,0 kỳ trước)

US100 (H1)

Dù chỉ số có lúc bật tăng nhẹ sau khi ISM được công bố, áp lực bán vẫn đang chiếm ưu thế. Không chỉ nhóm Big Tech — với Meta Platforms và Nvidia nằm trong nhóm giảm điểm hôm nay — cổ phiếu AMD còn lao dốc mạnh (gần -14%), Palantir cũng giảm, và toàn bộ nhóm công nghệ, đặc biệt là mảng phần mềm, đang tiếp tục mở rộng đà điều chỉnh từ phiên trước. Khối lượng bán đang áp đảo, trong khi RSI khung giờ đã giảm về gần vùng quá bán. Mức điều chỉnh từ đỉnh gần nhất hiện vào khoảng 1.000 điểm.

Nhìn chung, báo cáo ISM lần này không mang tính hỗ trợ cho thị trường cổ phiếu. Dữ liệu có thể củng cố quan điểm của giới hoạch định chính sách rằng rủi ro lạm phát vẫn còn hiện hữu, trong khi “cái giá” của việc duy trì lập trường tiền tệ cứng rắn có thể ngày càng gây áp lực lên thị trường lao động và hoạt động kinh tế, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ vốn đã phát đi những tín hiệu trái chiều.

Nguồn: xStation5