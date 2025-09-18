CẬP NHẬT MỚI: Cổ phiếu Intel tăng 20% ​​sau báo cáo về việc Nvidia mua lại một phần cổ phiếu🚨

Nvidia (NVDA.US) thông báo đầu tư 5 tỷ USD để mua cổ phiếu Intel (INTC.US) ở mức 23,28 USD, thấp hơn giá đóng cửa ngày thứ Tư. Hai công ty sẽ hợp tác phát triển chip cho PC và trung tâm dữ liệu, kết hợp CPU của Intel với GPU của Nvidia.
Đây là một liên minh chưa từng có giữa hai đối thủ cũ, mang lại cho Intel nguồn tài chính hỗ trợ và quyền tiếp cận các giải pháp then chốt từ nhà dẫn đầu thị trường trí tuệ nhân tạo. Sau những khoản đầu tư trước đó từ chính phủ Mỹ và SoftBank, động thái này nhấn mạnh nhu cầu huy động vốn cho phát triển trong bối cảnh mất thị phần. CEO Jensen Huang nhấn mạnh rằng sự kết hợp giữa nền tảng x86 và AI tạo ra nền tảng cho một “kỷ nguyên điện toán mới.”
Với Intel, sự hợp tác này là cơ hội để cạnh tranh hiệu quả hơn với AMD trên thị trường PC và cải thiện vị thế trong mảng máy chủ, nơi Nvidia gần như thống trị tuyệt đối cho đến nay. Thị trường phản ứng mạnh mẽ, cổ phiếu Intel tăng 20% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa.
Nguồn: Yahoo Finance
