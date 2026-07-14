CẬP NHẬT MỚI: CPI của Mỹ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 📈 EURUSD tăng mạnh

CPI của Mỹ trong tháng 6 đạt 3,5% YoY so với mức dự báo 3,8% và 4,2% của tháng 5 (-0,4% MoM so với dự báo -0,1% và mức 0,5% trước đó)

CPI lõi (Core CPI) theo năm đạt 2,6% so với 2,8% dự báo và 2,9% trước đó (MoM 0% so với 0,2% dự báo và 0,2% trước đó)

EURUSD tăng mạnh sau báo cáo, lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 7, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm giảm 10 điểm cơ bản xuống còn 4,18%, khi thị trường không còn coi lạm phát gia tăng là kịch bản cơ sở cho phần còn lại của năm.

EURUSD (khung H1)

Như có thể thấy, EURUSD đã bứt phá lên trên cả EMA50 và EMA200, phát tín hiệu thay đổi xu hướng ngắn hạn.