CẬP NHẬT MỚI: CPI của Na Uy cao hơn một chút so với dự kiến

CPI của Na Uy trong tháng 9 đạt 3,6% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,4% so với mức -0,6% của tháng 8. Cặp tiền USDNOK tăng giá hôm nay, vượt trên đường EMA50 (đường màu cam), một ngưỡng kháng cự quan trọng, được đánh dấu bởi biến động giá quan trọng trước đó gần mức 10,00.
Nguồn: xStation5
