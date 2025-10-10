Đọc thêm
13:10 · 10 tháng 10, 2025

CẬP NHẬT MỚI: CPI của Na Uy cao hơn một chút so với dự kiến

Điểm nổi bật
USD/NOK
Forex
-
-
Điểm nổi bật
  • CPI của Na Uy tăng nhẹ
  • Cặp tiền USDNOK tăng nhẹ sau khi công bố dữ liệu

CPI của Na Uy trong tháng 9 đạt 3,6% so với cùng kỳ năm trước, tăng 0,4% so với mức -0,6% của tháng 8. Cặp tiền USDNOK tăng giá hôm nay, vượt trên đường EMA50 (đường màu cam), một ngưỡng kháng cự quan trọng, được đánh dấu bởi biến động giá quan trọng trước đó gần mức 10,00.

 

Nguồn: xStation5

13 tháng 10, 2025, 22:08

Giá Vàng vượt mức $4.100 📈
13 tháng 10, 2025, 22:00

Tin tức Crypto: Bitcoin phục hồi sau đợt bán tháo 📈Ethereum vượt mốc 4000 USD
13 tháng 10, 2025, 21:35

Mở phiên Mỹ: "Sắc xanh" quay trở lại phố Wall
13 tháng 10, 2025, 20:40

OpenAI công bố hợp tác với Broadcom, cổ phiếu tăng hơn 8%!

Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.

Tham gia cùng hơn 1,700,000 khách hàng của XTB Group trên toàn cầu

Bắt đầu giao dịch TẢI APP TẢI APP
Các công cụ tài chính do chúng tôi cung cấp, đặc biệt là CFD, có độ rủi ro cao. Cổ Phiếu Lẻ - Fractional Share (FS) là quyền ủy thác của XTB đối với một phần lẻ của các cổ phiếu và quỹ ETF. FS không phải là một công cụ tài chính riêng biệt, quyền lợi cổ đông đi kèm với FS cũng bị giới hạn.
Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn