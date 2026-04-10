CẬP NHẬT MỚI: CPI Mỹ tăng, nhưng thấp hơn kỳ vọng!🚨

10.04 – Dữ liệu CPI Mỹ (tháng 3):
CPI (MoM): 0,9% (Dự báo: 1% | Trước đó: 0,3%)
CPI (YoY): 3,3% (Dự báo: 3,4% | Trước đó: 2,4%)
Core CPI (MoM): 0,2% (Dự báo: 0,3% | Trước đó: 0,2%)
Core CPI (YoY): 2,6% (Dự báo: 2,7% | Trước đó: 2,5%)
Thị trường đã kỳ vọng một mức tăng mạnh của lạm phát do ảnh hưởng từ xung đột với Iran, điều này phần nào được phản ánh trong dữ liệu. Tuy nhiên, mức tăng giá thực tế lại thấp hơn một chút so với dự báo.
Cũng cần lưu ý rằng lạm phát lõi vẫn tăng ở mức tối thiểu, cho thấy biến động giá lớn nhất hiện tại chủ yếu tập trung ở nhóm thực phẩm và năng lượng.
Phản ứng của thị trường vẫn khá bình tĩnh, và đà tăng của EURUSD là hạn chế.
EURUSD (M1)
Nguồn: xStation 5
🟡Điều gì đang chờ đợi Vàng?
CẬP NHẬT MỚI: Dữ liệu của Đại học Michigan – người tiêu dùng yếu hơn, lạm phát cao hơn
Thị trường nổi bật: CH50cash - Cổ phiếu Trung Quốc tăng mạnh
Bản tin cuối ngày: Thỏa thuận đình chiến mong manh và áp lực từ Mỹ
