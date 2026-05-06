CẬP NHẬT MỚI🚨 Dầu phục hồi lên 103 USD sau phát biểu của Iran về báo cáo Axios

Hợp đồng tương lai dầu Brent đang phục hồi từ khoảng 96 USD/thùng lên trên 102 USD sau khi Iran bác bỏ báo cáo “lạc quan” của Axios cho rằng một bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran có thể đạt được chỉ trong vài giờ tới.
Theo hãng tin ISNA của Iran, một số phần trong báo cáo của Axios vẫn mang tính suy đoán, và nội dung này giống như một “danh sách mong muốn” của phía Mỹ hơn là thực tế; Iran hiện đang thảo luận về vấn đề chiến tranh chứ không phải vấn đề hạt nhân. Tehran cho rằng đề xuất của Mỹ chứa các điều khoản quá tham vọng và thiếu thực tế, và đã bị bác bỏ trong những ngày gần đây.
Iran cũng cho rằng Mỹ sẽ không thu được gì nếu phải đối mặt với một cuộc chiến, trong khi hãng tin Tasnim dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Iran vẫn chưa phản hồi đề xuất mới nhất của Mỹ vì nó chứa các “lằn ranh đỏ” không thể chấp nhận.
OIL (Khung thời gian M30)
Hợp đồng dầu Brent (OIL) đang tăng trở lại sau các phát biểu này, làm dấy lên nghi ngờ lớn về khả năng đạt được tiến triển hòa bình trong vòng 48 giờ tới. Ông Trump trước đó đã tuyên bố Mỹ sẽ quay lại các hoạt động quân sự và không kích nếu Iran không thể hiện thiện chí trong đàm phán.
