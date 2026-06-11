CẬP NHẬT MỚI: Dầu tăng 2% sau khi Donald Trump công bố Mỹ tấn công quân sự Iran

Vài phút trước, Donald Trump đã đăng một thông điệp trên Truth Social liên quan đến khả năng tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran. Trump cũng nhấn mạnh khả năng chiếm giữ đảo Kharg, trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng của Iran, nơi xử lý phần lớn lượng dầu thô xuất khẩu của quốc gia này. Một động thái như vậy sẽ đại diện cho sự leo thang nghiêm trọng của xung đột và có thể gây ra tác động lớn đối với thị trường năng lượng toàn cầu cũng như dòng chảy cung ứng dầu mỏ.
Nguồn: xStation5
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