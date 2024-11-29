CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ của Đức thấp hơn nhiều so với dự kiến 📉

Doanh số bán lẻ của Đức: Thực tế -1,5% MoM. Dự kiến -0,5% MoM. Trước đó 1,2% MoM;
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Doanh số bán lẻ (so với cùng kỳ): Thực tế 1% YoY. Dự kiến 3,3% YoY. Trước đó 3,8% YoY.
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Doanh số bán hàng không điều chỉnh theo mùa: Thực tế 3,6% YoY. Dự kiến 3,3% YoY. Trước đó 0,9% YoY.
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Bán lẻ phi thực phẩm: Thực tế -2,2% MoM
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Giá nhập khẩu: Thực tế 0,6%. Dự kiến 0,2%. Trước đó -0,4%
Nguồn: XTB Research, Bloomberg Finance L.P
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