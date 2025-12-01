CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ của Thụy Sĩ vượt ước tính 📈 CHF tăng mạnh

14:30, Thụy Sĩ – Doanh số bán lẻ tháng 10:

Thực tế: 2.7%

Dự báo: 1.2%

Trước đó: 1.8%

Doanh số bán lẻ thực tế tại Thụy Sĩ tăng mạnh hơn dự kiến và số liệu kỳ trước cũng được điều chỉnh tăng từ 1.5% lên 1.8%. Đợt phục hồi ổn định này diễn ra sau giai đoạn suy yếu cuối mùa hè - đầu mùa thu, giúp giảm bớt lo ngại về nguy cơ suy thoái kinh tế do tác động từ các mức thuế.

Với lãi suất Thụy Sĩ hiện đã ở mức 0%, đà tăng trưởng liên tục của chi tiêu tiêu dùng sẽ góp phần ngăn lạm phát rơi vào vùng âm, qua đó giảm bớt khả năng SNB phải sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ phi truyền thống. Đồng franc đã mạnh lên rõ rệt so với cả euro và USD, chấm dứt chuỗi giảm giá gần đây, chủ yếu nhờ sự cải thiện chung trong khẩu vị rủi ro của thị trường.

Nguồn: xStation5