CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ Mỹ cao hơn kỳ vọng! EUR/USD tăng!

Kết quả doanh số bán lẻ tháng 2

Doanh số bán lẻ (tháng so với tháng trước): 0,6% (dự báo: 0,5%; tháng trước: -0,2%)

Doanh số bán lẻ loại trừ ô tô (tháng so với tháng trước): 0,5% (dự báo: 0,3%; tháng trước: 0,0%)

Doanh số bán lẻ loại trừ ô tô và nhiên liệu (tháng so với tháng trước): 0,4% (tháng trước: 0,3%)

Tại sao số liệu này quan trọng?

Doanh số bán lẻ là một trong những chỉ báo quan trọng về sức khỏe người tiêu dùng tại Mỹ, quốc gia chiếm phần lớn tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu - đặc biệt là loại trừ ô tô và nhiên liệu - giúp đánh giá sức mạnh thực sự của nhu cầu và tốc độ hoạt động kinh tế hiện tại. Tăng trưởng bền vững trong doanh số bán lẻ cho thấy người tiêu dùng vẫn kiên cường bất chấp lãi suất cao. Đối với Cục Dự trữ Liên bang (Fed), số liệu này ảnh hưởng đến đánh giá áp lực từ phía cầu và kỳ vọng về các đợt giảm lãi suất trong tương lai. Đối với thị trường tài chính, nó định hình định giá đồng USD, trái phiếu và cổ phiếu, đồng thời giảm bớt lo ngại về một đợt suy giảm kinh tế mạnh.

Dữ liệu hiện tại

Dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 2 tại Mỹ cao hơn kỳ vọng và cho thấy sự hồi phục rõ ràng trong hoạt động tiêu dùng sau khởi đầu yếu của năm. Tổng doanh số tăng 0,6% so với tháng trước, vượt dự báo 0,5%, trong khi số liệu tháng 1 được điều chỉnh giảm xuống còn 0,1% trong vùng âm, càng nhấn mạnh mức cải thiện.

Một bức tranh lạc quan hơn xuất hiện từ dữ liệu cốt lõi, khi doanh số bán lẻ loại trừ ô tô tăng 0,5% so với dự báo 0,3%, cho thấy nhu cầu tiêu dùng rộng và vững chắc. Tương tự, doanh số cốt lõi thực sự, tức loại trừ cả ô tô và nhiên liệu, tăng 0,4%, với số liệu tháng trước được điều chỉnh giảm còn 0,2%, xác nhận sự tăng tốc thực sự trong tiêu dùng.

Số liệu này được công bố trước những căng thẳng gần đây liên quan đến Iran, nghĩa là chưa phản ánh tác động tiềm năng của các yếu tố địa chính trị lên tâm lý người tiêu dùng và hoạt động kinh tế.



Nguồn: xStation5