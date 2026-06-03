Giá dầu tăng 2% khi căng thẳng Trung Đông gia tăng; cổ phiếu Inditex tăng mạnh bất chấp sự suy yếu của thị trường

Giá dầu tương lai đang tăng gần 2%, gây áp lực lên tâm lý chấp nhận rủi ro trên các thị trường chứng khoán. Chỉ số DE40 của Đức giảm khoảng 0,8%, trong khi SPA45 của Tây Ban Nha nổi bật ở chiều tăng với mức tăng 0,8%, nhờ cổ phiếu của tập đoàn thời trang Inditex – chủ sở hữu Zara – tăng gần 6%.

Sau khi dữ liệu PMI của châu Âu được công bố, nhà đầu tư hiện đang tập trung vào báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP của Mỹ (19:15) và chỉ số ISM Services PMI (21:00).

Các động lực chính của thị trường

Căng thẳng leo thang tại Trung Đông đã đẩy giá dầu tăng cao, mặc dù đà giảm của thị trường chứng khoán phần nào được hạn chế sau khi Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp diễn.

Các ngành nhạy cảm với giá nhiên liệu đang chịu áp lực, với Lufthansa và Air France đều giảm khoảng 2%.

Nhóm cổ phiếu ô tô nằm trong số những ngành yếu nhất, khi ngành ô tô châu Âu giảm khoảng 1,5%, kéo thị trường chứng khoán Đức đi xuống.

Ngành bán lẻ đang dẫn đầu đà tăng, tăng khoảng 2% và vượt trội so với tất cả các ngành lớn khác, được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực của Inditex. Dù vậy, Euro Stoxx 50 vẫn giảm gần 0,35%.

Dữ liệu PMI của châu Âu vượt kỳ vọng

Các chỉ số PMI cuối cùng đều cao hơn dự báo của thị trường, đặc biệt tại Khu vực đồng euro, nơi cả PMI dịch vụ và PMI tổng hợp đều vượt kỳ vọng với biên độ khá lớn. Tuy nhiên, tất cả các chỉ số vẫn nằm dưới ngưỡng 50 điểm, cho thấy hoạt động kinh tế vẫn đang thu hẹp, dù với tốc độ chậm hơn so với dự báo trước đó.

Germany Final Services PMI: 48,1 (dự báo 47,8, trước đó 47,8)

Germany Final Composite PMI: 48,8 (dự báo 48,6, trước đó 48,6)

Eurozone Final Composite PMI: 48,5 (dự báo 47,5, trước đó 47,5)

Eurozone Final Services PMI: 47,7 (dự báo 46,4, trước đó 46,4)

DE40, OIL (D1)

Nguồn: xStation5

Nguồn: xStation5

Kết quả kinh doanh mạnh mẽ của Inditex đẩy giá cổ phiếu tăng cao

Inditex gây bất ngờ tích cực khi doanh số tăng tốc mạnh sau khi kết thúc quý I. Doanh số tính theo tỷ giá cố định tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước trong giai đoạn từ ngày 1/5 đến ngày 1/6, đánh dấu sự tăng tốc đáng kể so với mức tăng trưởng 8,8% ghi nhận trong quý I.

Phản ứng của thị trường rất tích cực, với cổ phiếu tăng gần 6% khi nhà đầu tư xem các số liệu doanh số mới nhất là bằng chứng cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn bền vững bất chấp môi trường chi tiêu khó khăn hơn.

Kết quả quý I xác nhận sức mạnh của mô hình kinh doanh của công ty:

Doanh thu tăng 5,8% lên 8,7 tỷ euro

Lợi nhuận ròng tăng 5,4% lên 1,4 tỷ euro

Lợi nhuận gộp tăng 6,9% lên 5,4 tỷ euro

Biên lợi nhuận gộp cải thiện thêm 67 điểm cơ bản lên 61,2%

EBITDA tăng 7,3% lên 2,6 tỷ euro, vượt tốc độ tăng trưởng doanh thu

Bảng cân đối kế toán vẫn cực kỳ vững mạnh. Inditex kết thúc quý với 10,8 tỷ euro tiền mặt ròng và không có nợ tài chính, tạo ra sự linh hoạt đáng kể cho các khoản đầu tư trong tương lai cũng như việc hoàn vốn cho cổ đông. Quản lý hàng tồn kho cũng tiếp tục được duy trì kỷ luật. Hàng tồn kho chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, lên 3,81 tỷ euro, cho thấy tốc độ luân chuyển sản phẩm tốt và rủi ro giảm giá hàng tồn kho ở mức thấp.

Công ty tiếp tục đầu tư vào tăng trưởng và hiệu quả hoạt động, với kế hoạch chi tiêu vốn khoảng 2,3 tỷ euro trong năm 2026, tập trung vào tối ưu hóa hệ thống cửa hàng, đầu tư công nghệ và phát triển nền tảng trực tuyến. Diện tích bán lẻ dự kiến sẽ tăng khoảng 5% trong năm nay. Rủi ro chính vẫn là những bất lợi từ biến động tỷ giá.

Ban lãnh đạo kỳ vọng biến động tiền tệ sẽ tạo ra tác động tiêu cực khoảng 1% lên doanh số năm 2026, mặc dù động lực hoạt động cốt lõi vẫn rất tích cực. Kết quả của Inditex cũng cải thiện tâm lý đối với toàn bộ ngành may mặc, với cổ phiếu H&M tăng sau khi báo cáo được công bố, củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào ngành bán lẻ thời trang châu Âu.

ITX.ES (D1)

Nguồn: xStation5