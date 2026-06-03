Lịch kinh tế: Báo cáo PMI và thị trường lao động Mỹ được thị trường chú ý 🔎

Các thị trường toàn cầu bước vào phiên giao dịch trong môi trường khẩu vị rủi ro mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi các mức đỉnh lịch sử của S&P 500 và MSCI ACWI, cũng như đà tăng của nhóm cổ phiếu bán dẫn. Đồng thời, tâm lý thị trường vẫn khá mong manh do những căng thẳng tại Trung Đông, yếu tố tiếp tục hỗ trợ giá dầu và làm gia tăng biến động trên thị trường hàng hóa. Tại châu Á, sự chú ý hướng đến dữ liệu GDP yếu hơn kỳ vọng của Úc, mức tăng mạnh của PMI Dịch vụ Caixin Trung Quốc và sự ổn định của PMI Dịch vụ Nhật Bản quanh ngưỡng 50 điểm.

Lịch kinh tế hôm nay chủ yếu tập trung vào các dữ liệu lĩnh vực dịch vụ từ châu Âu và Hoa Kỳ, cùng với những diễn biến trên thị trường lao động Mỹ. Các công bố quan trọng đối với đồng USD, thị trường trái phiếu và các chỉ số chứng khoán bao gồm báo cáo việc làm ADP, PMI Dịch vụ ISM, dữ liệu đơn đặt hàng nhà máy và Beige Book của Fed.

Các sự kiện chính trong ngày: