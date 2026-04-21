CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán lẻ Mỹ vượt kỳ vọng!

Kết quả doanh số bán lẻ
-
Doanh số bán lẻ (m/m): 1,7% (dự báo: 1,4%, trước đó: 0,6%)
-
Doanh số không bao gồm ô tô (m/m): 1,9% (dự báo: 1,3%, trước đó: 0,5%)
-
Doanh số không bao gồm ô tô và nhiên liệu (m/m): 0,6% (trước đó: 0,4%)
Vì sao dữ liệu này quan trọng?
Doanh số bán lẻ là một trong những chỉ báo quan trọng nhất về sức khỏe người tiêu dùng Mỹ—yếu tố chiếm phần lớn tăng trưởng kinh tế. Dữ liệu, đặc biệt khi loại trừ ô tô và nhiên liệu, giúp đánh giá sức mạnh thực sự của nhu cầu và nhịp độ hoạt động kinh tế hiện tại.
Tăng trưởng doanh số ổn định cho thấy người tiêu dùng vẫn có khả năng chống chịu tốt dù lãi suất ở mức cao. Từ góc nhìn của Cục Dự trữ Liên bang, dữ liệu này ảnh hưởng đến đánh giá về áp lực phía cầu và kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong tương lai. Đối với thị trường tài chính, nó tác động đến định giá của đồng USD, trái phiếu và cổ phiếu, đồng thời làm giảm lo ngại về một sự suy giảm kinh tế mạnh.
Dữ liệu hiện tại
Doanh số bán lẻ tháng 3 cao hơn kỳ vọng. Tổng doanh số tăng 1,7% so với tháng trước, vượt dự báo 1,4% và cao hơn mức trước đó (0,7%), trong khi doanh số không bao gồm ô tô tăng 1,9%. Doanh số cốt lõi (loại trừ ô tô và nhiên liệu) duy trì ổn định ở mức 0,6%.
Bất chấp bối cảnh bên ngoài kém thuận lợi, bao gồm căng thẳng tại Vịnh Ba Tư, người tiêu dùng Mỹ vẫn cho thấy khả năng chống chịu tốt. Nhìn chung, dữ liệu xác nhận nhu cầu vững chắc, hỗ trợ nền kinh tế và định hình kỳ vọng thị trường cũng như triển vọng chính sách tiền tệ.
Nguồn: xStation5
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.