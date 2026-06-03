Tóm tắt thị trường: Căng thẳng tiếp tục leo thang, giá dầu bật tăng mạnh

Leo thang xung đột Trung Đông Iran đã phóng ít nhất 10 tên lửa đạn đạo nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Kuwait, bao gồm cả Căn cứ Không quân Ali Al Salem.

Các cuộc tấn công cũng được tiến hành nhằm vào Bahrain, Ả Rập Xê Út và Dubai, dẫn đến việc tạm thời đình chỉ một số chuyến bay trong khu vực Vùng Vịnh.

Đợt leo thang này diễn ra sau cuộc không kích của Mỹ vào một tàu chở dầu có liên hệ với Iran và các báo cáo về những vụ nổ gần đảo Qeshm. Oil Giá dầu Brent và WTI đều tăng khoảng 1,90%, lần lượt đạt 97,30 USD và 95,10 USD/thùng. Nhật Bản: Đồng yên, năng lượng và áp lực tài khóa Tỷ giá USDJPY một lần nữa kiểm tra vùng 160, mức đã từng kích hoạt các biện pháp can thiệp của chính quyền Nhật Bản trên thị trường ngoại hối. Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama cảnh báo rằng Tokyo sẵn sàng phản ứng phù hợp, qua đó tạm thời làm dịu các hoạt động đầu cơ.

Đồng thời, Nhật Bản đã thông qua một ngân sách bổ sung trị giá 3,1 nghìn tỷ yên được tài trợ bằng phát hành nợ, nhằm trợ cấp chi phí nhiên liệu và năng lượng. Điều này cho thấy vòng luẩn quẩn khó khăn giữa việc giá năng lượng tăng do chiến tranh, đồng yên suy yếu và áp lực tài khóa ngày càng lớn. ECB và chính sách tiền tệ Thành viên ECB Pierre Wunsch cho biết cuộc thảo luận về chính sách tiền tệ trong tháng 6 sẽ “tương đối dễ dàng” nếu xung đột tại Trung Đông vẫn chưa được giải quyết. Những phát biểu này cho thấy các lập luận ủng hộ việc tăng lãi suất vào cuối tháng ngày càng mạnh mẽ hơn. Mỹ: Thuế quan mới và Mục 301 Hoa Kỳ đã đề xuất áp mức thuế mới tối thiểu 10% đối với hàng nhập khẩu từ khoảng 60 quốc gia trong khuôn khổ một cuộc điều tra về lao động cưỡng bức được thực hiện theo Mục 301. Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brazil và Thụy Sĩ sẽ phải đối mặt với mức thuế cao hơn là 12,5%.

Biện pháp này được thiết kế để thay thế hệ thống thuế quan trước đó đã bị Tòa án Tối cao bác bỏ. Việc triển khai sẽ chưa diễn ra ngay lập tức - các cuộc tham vấn sẽ tiếp tục đến ngày 6 tháng 7 và các phiên điều trần sẽ bắt đầu từ ngày 7 tháng 7. Úc: GDP và PMI Dịch vụ GDP quý I của Úc chỉ tăng 0,3% theo quý và 2,5% theo năm, thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Thương mại đối ngoại là yếu tố chính kéo tăng trưởng đi xuống. Tuy nhiên, nhu cầu nội địa vẫn mạnh, trong khi đầu tư của khu vực doanh nghiệp tư nhân tăng vọt 6,0%.

PMI Dịch vụ của Úc giảm xuống còn 48,7 trong tháng 5. Các đơn hàng mới giảm với tốc độ nhanh nhất trong gần hai năm rưỡi. Trung Quốc: PMI Dịch vụ PMI Dịch vụ của Trung Quốc tăng lên 54,4 trong tháng 5, đánh dấu tốc độ mở rộng nhanh nhất trong ba tháng. Các đơn hàng mới tăng tháng thứ 41 liên tiếp, trong khi việc làm cũng tiếp tục mở rộng. SpaceX: IPO tiềm năng SpaceX đang lên kế hoạch IPO với mức định giá khoảng 75 tỷ USD, cùng mức giá chào bán dự kiến là 135 USD/cổ phiếu. Điều này sẽ tương đương với mức định giá doanh nghiệp khoảng 1,75 nghìn tỷ USD và trở thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng lớn nhất trong lịch sử. Việc xác định mức giá mục tiêu trước khi bắt đầu roadshow cho thấy sự tự tin rất lớn vào nhu cầu của các nhà đầu tư.

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