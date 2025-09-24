CẬP NHẬT MỚI: Doanh số bán nhà mới tại Mỹ tăng trưởng mạnh mẽ! 📈🔥

16:00 - Doanh số bán nhà mới tại Mỹ, tháng 8:

Doanh số bán nhà mới: 800.000 (Dự báo: 650.000; Trước đó: 652.000)

Doanh số bán nhà mới m/m: +20% (Dự báo: -0,3%; Trước đó: -0,6%)

Doanh số bán nhà mới tại Mỹ trong tháng 8 vượt xa kỳ vọng, đạt 800.000 căn. Điều này cho thấy nhu cầu trong thị trường nhà ở vẫn vững chắc bất chấp lãi suất thế chấp cao và áp lực ngày càng lớn trên thị trường lao động. Sự bất ngờ tích cực này cho thấy các hộ gia đình vẫn sẵn sàng và có khả năng thực hiện các khoản chi tiêu lớn, phản ánh niềm tin tiêu dùng và sức mạnh của nền kinh tế rộng hơn.

Tuy nhiên, trong khi đây là một chỉ báo kinh tế tích cực, hoạt động nhà ở mạnh mẽ như vậy cũng có thể làm dấy lên lo ngại về áp lực lạm phát dai dẳng, do nhu cầu cao hơn có thể đẩy giá nhân công và vật liệu lên. Với thị trường tài chính, dữ liệu này có thể hạn chế kỳ vọng cắt giảm lãi suất trong ngắn hạn từ Cục Dự trữ Liên bang, qua đó gây áp lực lên cổ phiếu nhưng lại hỗ trợ đồng USD.

Nguồn: Bloomberg Finance LP

Dữ liệu chi tiết cho thấy phần lớn giao dịch tập trung tại khu vực miền Nam và giá bất động sản đã tăng trở lại sau nhiều tháng sụt giảm.