Chỉ số US100 mất 1% 📉

- Trung Quốc đã công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào các công ty của Mỹ có liên quan đến một trong những công ty đóng tàu lớn nhất của Hàn Quốc.
- Các nhà đầu tư lo ngại rằng sự leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ kéo dài hơn nữa.
- Cổ phiếu của Goldman Sachs và BlackRock đã giảm trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường, bất chấp báo cáo lợi nhuận Quý 3 khá vững chắc.
Chứng khoán Mỹ lao dốc sau khi Trung Quốc gia tăng căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ, làm dấy lên lo ngại về một cuộc đối đầu mới giữa Bắc Kinh và Washington. Động thái leo thang này diễn ra trong bối cảnh định giá cổ phiếu vốn đã bị cho là “quá cao” sau nhiều tháng tăng mạnh. Trung Quốc đã công bố các biện pháp trừng phạt đối với những công ty Mỹ có liên quan đến một trong những tập đoàn đóng tàu lớn nhất của Hàn Quốc, đồng thời ám chỉ rằng sẽ có thêm các biện pháp khác tiếp theo. Điều đáng chú ý là, lần gần đây nhất Mỹ công bố quan hệ đối tác quân sự với Hàn Quốc là trong lĩnh vực đóng tàu hải quân.
Sự chú ý của nhà đầu tư giờ chuyển sang mùa báo cáo lợi nhuận quý 3 của phố Wall. Trong bối cảnh này, cổ phiếu BlackRock giảm gần 1% ngoài phiên bất chấp báo cáo lợi nhuận quý III rất tích cực; cổ phiếu Goldman Sachs cũng giảm 2% sau báo cáo. Giới giao dịch sẽ theo dõi sát để tìm hiểu động lực rõ ràng của các khoản đầu tư liên quan đến AI, cũng như những tác động tiềm tàng từ việc tăng thuế quan thương mại trong những tháng tới.
Chỉ số US100 giảm 1% hôm nay, xuống còn 24.600 điểm và đang cố gắng giữ trên đường EMA50. Nếu rơi xuống dưới 24.300 điểm, khả năng một đợt bán tháo lớn hơn có thể sẽ mở ra.
Nguồn: xStation5
