JPMorgan, Goldman Sachs và Citigroup: Tổng quan ngành và những thách thức

Khả năng cắt giảm lãi suất của Fed có thể gây áp lực lên biên lợi nhuận lãi ròng, đòi hỏi các ngân hàng đa dạng hóa nguồn doanh thu và đầu tư vào các mảng kinh doanh mới.

Cổ phiếu các ngân hàng liên tục vượt trội so với các chỉ số thị trường lớn, mặc dù không trực tiếp hưởng lợi từ cơn sốt AI.

Tăng trưởng doanh thu mạnh trong mảng ngân hàng đầu tư và giao dịch, được thúc đẩy bởi sự phục hồi của thị trường sáp nhập và mua lại (M&A), đặc biệt trong các ngành công nghệ và y tế.

Các ngân hàng đầu tư lớn nhất Mỹ đã cho thấy một Quý III/2025 ấn tượng — JPMorgan Chase, Goldman Sachs và Citigroup — khi cả ba không chỉ vượt kỳ vọng của thị trường mà còn khẳng định vai trò then chốt của họ trong bối cảnh tài chính toàn cầu. Giữa biến động kinh tế vĩ mô tăng cao và bất ổn địa chính trị, cả ba tổ chức đều cho thấy sức bền và khả năng thích ứng, thể hiện qua doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng.

Đặc biệt, thị trường sáp nhập và mua lại (M&A) phục hồi đóng vai trò quan trọng trong hiệu suất của các ngân hàng. Cả JPMorgan và Goldman Sachs đều tích cực tham gia vào một số thương vụ lớn nhất trong quý, tư vấn cho các giao dịch trị giá hàng chục tỷ USD. Điều này đã thúc đẩy doanh thu từ ngân hàng đầu tư tăng mạnh, nhờ phí tư vấn và hoa hồng phát hành cao hơn.

Citigroup, dù tập trung nhiều hơn vào tái cơ cấu hoạt động toàn cầu, cũng hưởng lợi từ sự phục hồi của các thị trường vốn và giao dịch. Ngân hàng này đạt doanh thu kỷ lục, mặc dù một số khoản lợi nhuận bị ảnh hưởng bởi chi phí tái cơ cấu một lần.

Tổng thể, kết quả quý III cho thấy ngành ngân hàng đầu tư đang ổn định và quay trở lại tăng trưởng, sau nhiều năm chịu áp lực từ quy định, biến động thị trường và bất ổn kinh tế. Đồng thời, dự phòng rủi ro tín dụng ở mức cao phản ánh cách tiếp cận thận trọng và sẵn sàng đối phó với các rủi ro tiềm tàng trong tương lai.

JPMorgan Chase

JPMorgan Chase kết thúc quý III/2025 với kết quả rất vững chắc, khẳng định vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng đa năng. Doanh thu tăng 9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 47,12 tỷ USD, nhờ hoạt động mạnh mẽ ở thị trường vốn và mảng ngân hàng bán lẻ. Lợi nhuận ròng đạt 14,4 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

JPMorgan đã tận dụng rõ ràng cơ hội từ thị trường, vượt dự báo của các nhà phân tích 1,85 tỷ USD. Doanh thu giao dịch đạt mức kỷ lục — 3,33 tỷ USD từ cổ phiếu và 5,61 tỷ USD từ trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa (FICC), được thúc đẩy bởi biến động thị trường cao và khối lượng giao dịch tăng mạnh.

Doanh thu từ ngân hàng đầu tư đạt 2,69 tỷ USD, phản ánh sự phục hồi của thị trường M&A, với JPMorgan tư vấn cho các thương vụ lớn như 3G Capital mua lại Skechers và một thương vụ hợp nhất lớn trong ngành năng lượng, củng cố vị thế của ngân hàng trong mảng ngân hàng doanh nghiệp.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 5,07 USD, cao hơn nhiều so với dự báo 4,74 USD, tương đương với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 17%, đánh dấu sự cải thiện đáng kể về hiệu quả.

Dù môi trường kinh tế nhiều thách thức, JPMorgan vẫn duy trì chất lượng danh mục cho vay, với dự phòng rủi ro tín dụng 2,4 tỷ USD, thấp hơn dự báo, và khoản nợ xấu thu hồi ròng 2,59 tỷ USD, phù hợp với dự báo.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tiền gửi đạt 2,55 nghìn tỷ USD, hơi thấp hơn dự báo, trong khi cho vay tăng lên 1,44 nghìn tỷ USD, vượt dự báo, cho thấy nhu cầu vay mạnh mẽ. Tỷ lệ vốn CET1 duy trì ở mức vững chắc 14,8%, chỉ thấp hơn một chút so với dự báo.

Ngân hàng quản lý thanh khoản hiệu quả, với tiền mặt và các khoản phải thu từ ngân hàng khác đạt 21,82 tỷ USD, hơi thấp hơn dự báo, cho thấy sử dụng quỹ tích cực hơn. Chi phí hoạt động tăng khiêm tốn khoảng 4%, phản ánh đầu tư vào công nghệ và bảo mật.

JPMorgan khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng đa năng và hiệu quả nhất, tận dụng tốt các biến động thị trường đồng thời duy trì nền tảng vững chắc và kiểm soát rủi ro hiệu quả.

Goldman Sachs

Goldman Sachs công bố kết quả quý III, với doanh thu 15,18 tỷ USD, vượt dự báo của các nhà phân tích là 14,16 tỷ USD. Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 12,25 USD, cao hơn nhiều so với dự báo 11,04 USD, cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ.

Mảng ngân hàng đầu tư hoạt động xuất sắc, đạt doanh thu 2,66 tỷ USD, vượt xa dự báo 2,21 tỷ USD, nhờ hoạt động M&A sôi động. Goldman Sachs đã tư vấn cho các thương vụ quan trọng, như một thương vụ mua lại lớn trong lĩnh vực sinh học bởi tập đoàn dược phẩm và một giao dịch lớn trong ngành tài chính, củng cố vị thế dẫn đầu toàn cầu trong M&A.

Mảng Global Banking & Markets — bao gồm dịch vụ giao dịch và thị trường vốn — mang về 10,12 tỷ USD doanh thu, vượt dự báo 9,40 tỷ USD. Giao dịch cổ phiếu đạt 3,74 tỷ USD, hơi thấp hơn dự báo, trong khi giao dịch trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa (FICC) tăng lên 3,47 tỷ USD, vượt dự báo 3,18 tỷ USD.

Thu nhập lãi ròng (NII) đạt 3,85 tỷ USD, cao hơn đáng kể so với dự báo 2,87 tỷ USD, phản ánh quản lý hiệu quả thu nhập lãi trong bối cảnh lãi suất tăng.

Tiền gửi tăng 5,2% so với quý trước, đạt 490 tỷ USD, cho thấy niềm tin ngày càng tăng từ khách hàng. Cho vay tăng lên 222 tỷ USD, vượt dự báo. Goldman Sachs duy trì vị thế vốn mạnh và quản lý rủi ro tốt, hỗ trợ kết quả ổn định và gia tăng giá trị cho cổ đông.

Citigroup

Citigroup duy trì vị thế ổn định trong quý III/2025, với doanh thu 22,09 tỷ USD, vượt dự báo 21,11 tỷ USD. Sức mạnh đặc biệt thể hiện ở mảng giao dịch và ngân hàng đầu tư, góp phần quan trọng vào kết quả chung.

Doanh thu ngân hàng đầu tư đạt 1,17 tỷ USD, vượt dự báo 1,05 tỷ USD. Giao dịch và bán cổ phiếu mang về 1,54 tỷ USD (so với 1,33 tỷ USD dự báo), trong khi giao dịch trái phiếu, tiền tệ và hàng hóa (FICC) đạt 4,02 tỷ USD, vượt dự báo 3,74 tỷ USD.

Kết quả danh mục cho vay cũng tích cực: tổng dư nợ đạt 733,9 tỷ USD, cao hơn dự báo 728,15 tỷ USD. Doanh thu ngân hàng bán lẻ tại Mỹ tăng lên 5,33 tỷ USD (so với dự báo 5,25 tỷ USD), và quản lý tài sản đóng góp 2,16 tỷ USD, cao hơn một chút so với dự báo.

Các mảng ngân hàng doanh nghiệp và thị trường vốn vượt kỳ vọng, với doanh thu lần lượt là 2,13 tỷ USD (so với dự báo 1,8 tỷ USD) và 5,56 tỷ USD (so với dự báo 5,07 tỷ USD), khẳng định vị thế mạnh của Citi trên thị trường toàn cầu và dịch vụ khách hàng doanh nghiệp.

Kết quả từ các ngân hàng lớn của Mỹ trong quý III/2025 cho thấy sự phục hồi rõ rệt của thị trường, chủ yếu nhờ tăng trưởng hoạt động M&A và doanh thu giao dịch mạnh. Khối lượng giao dịch gia tăng trong các thương vụ công nghệ và y tế mang lại phí tư vấn và hoa hồng phát hành đáng kể, tăng lợi nhuận ngân hàng đầu tư. Đồng thời, thu nhập lãi ổn định phản ánh cấu trúc bảng cân đối thuận lợi, và cơ sở tiền gửi ổn định cung cấp sự an toàn tài chính.

Mặc dù cổ phiếu các ngân hàng này không tăng ấn tượng như các cổ phiếu công nghệ liên quan AI, chúng vẫn vượt trội so với các chỉ số thị trường lớn như Nasdaq 100 và S&P 500. Dù không trực tiếp hưởng lợi từ cơn sốt AI, các ngân hàng vẫn gián tiếp thu lợi từ tâm lý thị trường tích cực và hoạt động đầu tư tăng. Sự ổn định, đa dạng hóa hoạt động, cùng doanh thu tăng từ ngân hàng đầu tư và giao dịch giúp các ngân hàng này có lợi thế so với thị trường chung. Điều này cho thấy, dù đối mặt thách thức, ngành ngân hàng vẫn tận dụng tốt điều kiện kinh tế thuận lợi và môi trường đầu tư để xây dựng nền tảng vững chắc cho tăng trưởng tương lai.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, ngành ngân hàng vẫn đối mặt thách thức đáng kể. Một mối lo chính là khả năng Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất, điều có thể ép biên lợi nhuận lãi ròng, hạn chế khả năng sinh lời từ các hoạt động cho vay truyền thống. Để ứng phó, các ngân hàng có thể cần đa dạng hóa nguồn doanh thu hơn nữa, đầu tư vào công nghệ và mở rộng dịch vụ tư vấn cũng như quản lý tài sản.