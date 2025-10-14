Mở phiên Mỹ: Phố Wall tiếp tục lao dốc! 📉

- Phố Wall mở cửa giảm điểm – các chỉ số chính mở cửa trong sắc đỏ.
- Thị trường đang chờ bài phát biểu của Jerome Powell, sau đó là Bailey, Walley và Collins. Michelle Bowman không đưa ra tín hiệu mới.
- Tâm lý yếu trên thị trường tiền điện tử kéo cổ phiếu liên quan đi xuống.
- Kim loại đất hiếm tiếp tục tăng giá, nhà đầu tư coi đây là tài sản phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh căng thẳng thương mại.
- Chính phủ Mỹ vẫn đóng cửa, tình trạng đình trệ hành chính tiếp tục.
- Kết quả kinh doanh từ các ngân hàng và chuỗi bán lẻ khá trái chiều.
Phiên giao dịch hôm nay trên Phố Wall bắt đầu với áp lực bán rõ rệt. Các hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 giảm gần 1% trước giờ mở cửa, báo hiệu một khởi đầu khá thận trọng. Sau đà tăng hôm qua, thị trường Mỹ có thể đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Chỉ số US100 giảm mạnh nhất, trong khi Dow và S&P 500 giảm khoảng 1%, còn Russell 2000 giảm nhẹ hơn, khoảng 0,6%.
Ngay khi mở cửa, các chỉ số chính đã đi xuống rõ rệt, phản ánh tình hình căng thẳng gia tăng trên nhiều mặt trận. Nhà đầu tư phản ứng với sự leo thang trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thêm vào đó, tình hình hệ thống tài chính xấu đi, với biến động tăng trên thị trường nợ và lo ngại về thanh khoản, càng làm gia tăng áp lực bán. Tình trạng này còn bị khuếch đại bởi việc chính phủ liên bang đóng cửa, khiến thị trường mất ổn định trong vài ngày qua và thử thách khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư.
Nguồn: Bloomberg Finance
Do tình trạng đóng cửa chính phủ, các số liệu kinh tế vĩ mô vẫn chưa được công bố, hạn chế khả năng đánh giá tình trạng nền kinh tế. Vì vậy, thị trường đang hướng sự chú ý đến các bài phát biểu của thành viên FOMC. Michelle Bowman đã hoàn tất bài phát biểu nhưng không cung cấp thông tin mới so với những gì thị trường đã phản ánh.
Lịch kinh tế quan trọng:
Trong ngày, nhà đầu tư đang chờ bài phát biểu của Jerome Powell, có thể định hướng tâm lý thị trường cả tuần. Sau đó, Andrew Bailey, Susan Walley và Austan Collins cũng sẽ phát biểu, mỗi bài phát biểu có thể ảnh hưởng đến tâm lý ngắn hạn và kỳ vọng về chính sách của Fed.
Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian D1)
Nguồn: Xstation5
Chỉ số, chưa tính các điều chỉnh, đã phá vỡ cả hai giới hạn kênh tăng trưởng, EMA25 và mức FIBO 23,6. Đà giảm chỉ dừng lại quanh EMA100 và mức FIBO 50. Hiện giá dao động giữa FIBO 38,2 và 50. Việc duy trì kháng cự là cần thiết để tránh điều chỉnh sâu về vùng 6.500 điểm. Trong khi đó, nếu phe mua muốn lấy lại thế chủ động, cần vượt lên trên mức FIBO 38,2.
Tin tức công ty
-
Các công ty liên quan tiền điện tử đang gặp khó. Việc giá giảm từ đỉnh và tâm lý tiêu cực đang ảnh hưởng đến phần lớn các công ty liên quan đến giao dịch crypto. Coinbase (COIN.US) giảm 4% ngay đầu phiên.
-
Các công ty khai thác và chế biến kim loại đất hiếm tiếp tục tăng giá trong những ngày gần đây nhờ các hạn chế từ Trung Quốc và căng thẳng thương mại leo thang. MP Materials (MP.US) tăng hơn 3% trước giờ mở cửa.
-
Polaris (PII.US), nhà sản xuất xe nhẹ, tăng hơn 10% khi mở cửa sau khi thông báo tách mảng kinh doanh tại Ấn Độ.
-
Navitas Semiconductors (NVTS.US) tăng 24% sau khi công bố chip mới cho Nvidia.
-
Wells Fargo (WFC.US) tăng hơn 2% khi mở cửa sau báo cáo quý III tích cực, nâng các chỉ số quan trọng và thông báo mở rộng kinh doanh sau nới lỏng quy định gần đây.
-
Domino’s Pizza (DPZ.US) tăng hơn 2% khi mở cửa, nhờ kết quả kinh doanh với doanh thu tăng vượt kỳ vọng của các nhà phân tích.
