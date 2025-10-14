Mở phiên Mỹ: Phố Wall tiếp tục lao dốc! 📉

Phiên giao dịch hôm nay trên Phố Wall bắt đầu với áp lực bán rõ rệt. Các hợp đồng tương lai chỉ số Nasdaq 100 giảm gần 1% trước giờ mở cửa, báo hiệu một khởi đầu khá thận trọng. Sau đà tăng hôm qua, thị trường Mỹ có thể đang bước vào giai đoạn điều chỉnh. Chỉ số US100 giảm mạnh nhất, trong khi Dow và S&P 500 giảm khoảng 1%, còn Russell 2000 giảm nhẹ hơn, khoảng 0,6%.

Ngay khi mở cửa, các chỉ số chính đã đi xuống rõ rệt, phản ánh tình hình căng thẳng gia tăng trên nhiều mặt trận. Nhà đầu tư phản ứng với sự leo thang trong chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Thêm vào đó, tình hình hệ thống tài chính xấu đi, với biến động tăng trên thị trường nợ và lo ngại về thanh khoản, càng làm gia tăng áp lực bán. Tình trạng này còn bị khuếch đại bởi việc chính phủ liên bang đóng cửa, khiến thị trường mất ổn định trong vài ngày qua và thử thách khả năng chịu rủi ro của nhà đầu tư.

Nguồn: Bloomberg Finance

Do tình trạng đóng cửa chính phủ, các số liệu kinh tế vĩ mô vẫn chưa được công bố, hạn chế khả năng đánh giá tình trạng nền kinh tế. Vì vậy, thị trường đang hướng sự chú ý đến các bài phát biểu của thành viên FOMC. Michelle Bowman đã hoàn tất bài phát biểu nhưng không cung cấp thông tin mới so với những gì thị trường đã phản ánh.



Lịch kinh tế quan trọng:

Trong ngày, nhà đầu tư đang chờ bài phát biểu của Jerome Powell, có thể định hướng tâm lý thị trường cả tuần. Sau đó, Andrew Bailey, Susan Walley và Austan Collins cũng sẽ phát biểu, mỗi bài phát biểu có thể ảnh hưởng đến tâm lý ngắn hạn và kỳ vọng về chính sách của Fed.



Biểu đồ chỉ số US500 (khung thời gian D1)

Nguồn: Xstation5

Chỉ số, chưa tính các điều chỉnh, đã phá vỡ cả hai giới hạn kênh tăng trưởng, EMA25 và mức FIBO 23,6. Đà giảm chỉ dừng lại quanh EMA100 và mức FIBO 50. Hiện giá dao động giữa FIBO 38,2 và 50. Việc duy trì kháng cự là cần thiết để tránh điều chỉnh sâu về vùng 6.500 điểm. Trong khi đó, nếu phe mua muốn lấy lại thế chủ động, cần vượt lên trên mức FIBO 38,2.

Tin tức công ty