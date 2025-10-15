CẬP NHẬT MỚI: Doanh số và sản lượng bán lẻ từ Châu Âu vượt kỳ vọng! 📈

16:00 - Sản xuất công nghiệp, đã điều chỉnh theo mùa, so với tháng trước (tháng 8):

Công bố: -1,2% (Dự báo: -1,6%, Trước đó: 0,5%)

16:00 - Doanh số bán lẻ, đã điều chỉnh theo mùa, so với tháng trước (tháng 8):

Công bố: 1,1% (Dự báo: -0,2%, Trước đó: 2%)

Dữ liệu công bố hôm nay từ châu Âu mang đến một bất ngờ tích cực vừa phải. Doanh số bán lẻ tăng 1,1%, trong khi thị trường lại kỳ vọng mức giảm 0,2%. Kết quả này cho thấy sức khỏe người tiêu dùng vẫn tương đối tốt, dù có dấu hiệu chậm lại so với con số tăng 2,0% trước đó. Có thể nói tình hình đang xấu đi, nhưng tốc độ suy giảm chậm hơn dự báo.

Cùng lúc đó, sản xuất công nghiệp cũng được công bố với kết quả tốt hơn kỳ vọng — giảm 1,2% so với dự báo -1,6%. Tuy nhiên, đây vẫn là sự suy yếu rõ rệt so với mức tăng 0,5% trước đó, cho thấy ngành công nghiệp tiếp tục chịu áp lực lớn.

Tổng thể, dữ liệu cho thấy tình hình kinh tế châu Âu đang dần xấu đi: lĩnh vực doanh nghiệp, đặc biệt là công nghiệp, đang hoạt động kém hơn nhiều so với người tiêu dùng. Vì đây là dữ liệu cuối cùng cho tháng 8, nên tác động lên thị trường được đánh giá là hạn chế và khó trở thành yếu tố thúc đẩy giá đáng kể.