Lịch kinh tế: Lạm phát ở Châu Âu, bài phát biểu của Fed và BCTC của một số ngân hàng

Ngoài một vài báo cáo lạm phát, lịch kinh tế hôm nay vẫn chịu sự “lấn át” từ mùa báo cáo lợi nhuận bắt đầu trong tuần này.

Bên cạnh CPI/HICP ở Pháp và Tây Ban Nha, dữ liệu lạm phát của Ba Lan cũng sẽ được công bố, dự kiến duy trì dưới 3%, phù hợp với mục tiêu của Ngân hàng Quốc gia Ba Lan (2,5% ± 1%). Tỷ giá đồng euro cũng có thể chịu ảnh hưởng từ dữ liệu sản xuất công nghiệp khu vực Eurozone, mặc dù số liệu từ các nền kinh tế lớn (bao gồm Đức) đã được công bố tuần trước.

Bên kia Đại Tây Dương, nhà đầu tư sẽ chú ý đến dữ liệu doanh số bán buôn và công nghiệp của Canada, cũng như các bài phát biểu từ các quan chức Fed, đặc biệt là Christopher Waller, người được coi là ứng viên tiềm năng kế nhiệm Jerome Powell.

Trong mùa báo cáo lợi nhuận, hôm nay sẽ có kết quả từ Morgan Stanley, Bank of America, PNC Financial, Abbott Laboratories cùng một số doanh nghiệp khác.

Lịch kinh tế hôm nay

11:30 , Nhật Bản – Sản xuất công nghiệp (tháng 8):

Sản xuất công nghiệp: thực tế -1,5% m/m; dự báo -1,2%; trước đó -1,2%.

Công suất sử dụng: thực tế -2,3% m/m; trước đó -1,1%.

13:45, Pháp – Lạm phát (tháng 9):

HICP YoY: thực tế 1,1%; dự báo 1,1%; trước đó 0,8%.

HICP MoM: thực tế -1,1%; dự báo -1,1%; trước đó -1,1%.

CPI MoM: thực tế -1,0%; dự báo -1,0%; trước đó 0,4%.

CPI YoY: thực tế 1,2%; dự báo 1,2%; trước đó 0,9%.

14:00, Tây Ban Nha – Lạm phát (tháng 9):

HICP YoY: thực tế 3,0%; dự báo 3,0%; trước đó 2,7%.

Core CPI YoY: thực tế 2,4%; dự báo 2,3%; trước đó 2,4%.

CPI YoY: thực tế 3,0%; dự báo 2,9%; trước đó 2,7%.

CPI MoM: thực tế -0,3%; dự báo -0,4%; trước đó 0,0%.

HICP MoM: thực tế 0,2%; dự báo 0,1%; trước đó 0,0%.

14:40, Eurozone – Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos

15:00, Anh – Phát biểu của thành viên MPC Ramsden

15:00, Đức – Phát biểu của Phó Chủ tịch Bundesbank Buch

15:00, Ba Lan – Lạm phát (tháng 9):

CPI YoY: dự báo 2,9%; trước đó 2,9%.

CPI MoM: dự báo 0,0%; trước đó 0,0%.

16:00, Eurozone – Sản xuất công nghiệp (tháng 8):

Dự báo MoM: -1,6%; trước đó 0,3%.

YoY: trước đó 1,8%.

18:00, Trung Quốc – Cung tiền M2 (tháng 9)

18:00, Trung Quốc – Các khoản vay mới (tháng 9): dự báo 1.460,0B; trước đó 590,0B.

19:30, Canada – Doanh số bán buôn (tháng 8): dự báo -1,3% m/m; trước đó 1,2%.

19:30, Canada – Doanh số công nghiệp (tháng 8): dự báo -1,5% m/m; trước đó 2,5%.

19:30, Mỹ – Sản xuất công nghiệp (tháng 10):

NY Manufacturing Index: dự báo -1,80; trước đó -8,70.

23:10, Mỹ – Phát biểu của thành viên FOMC Raphael Bostic

00:00 sáng mai, Mỹ – Phát biểu của thành viên Fed Christopher Waller

01:00 sáng mai, Eurozone – Phát biểu của Phó Chủ tịch ECB Luis de Guindos