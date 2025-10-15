Livestream Nhận định thị trường
Livestream Nhận định thị trường
Trung Quốc đã có những động thái đầu tiên sau khi ông Trump dự định aps thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Điều này tiếp tục gây ra sự bất ổn cho thị trường và tạo đà cho Vàng tiếp tục tăng cao. Ngoài ra, các ngân hàng cũng đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 năm 2025, nhưng sự biến động giá cổ phiếu lại không thực sự rõ ràng. Hãy tham gia buổi livestream nhận định thị trường của XTB để xem rõ thực hư lý do cho những sự bất ổn này, cũng như nhận định về xu hướng thị trường.
Link tham gia: tại đây
CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số lạm phát phù hợp với kỳ vọng. Lạm phát HICP cốt lõi tăng nhẹ
🔴Ngân hàng "đỏ lửa", Vàng tiến sát $4.400
Lịch kinh tế: Lạm phát khu vực đồng Euro được nhà đầu tư chú ý
CẬP NHẬT MỚI: Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Điển giảm nhẹ
Nội dung tài liệu này chỉ được cung cấp mang tính thông tin chung và là tài liệu đào tạo. Bất kỳ ý kiến, phân tích, giá cả hoặc nội dung khác không được xem là tư vấn đầu tư hoặc khuyến nghị được hiểu theo luật pháp của Belize. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai và bất kỳ khách hàng quyết định dựa trên thông tin này đều hoàn toàn tự chịu trách nhiệm. XTB sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm nhưng không giới hạn, bất kỳ tổn thất lợi nhuận nào, có thể phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào thông tin đó. Tất cả các quyết định giao dịch phải luôn dựa trên phán quyết độc lập của bạn.