15:05 · 15 tháng 10, 2025

🔴Trung Quốc đáp trả, Vàng vẫn "điên cuồng"

Livestream Nhận định thị trường

Livestream Nhận định thị trường

Trung Quốc đã có những động thái đầu tiên sau khi ông Trump dự định aps thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Điều này tiếp tục gây ra sự bất ổn cho thị trường và tạo đà cho Vàng tiếp tục tăng cao. Ngoài ra, các ngân hàng cũng đã công bố báo cáo thu nhập quý 3 năm 2025, nhưng sự biến động giá cổ phiếu lại không thực sự rõ ràng. Hãy tham gia buổi livestream nhận định thị trường của XTB để xem rõ thực hư lý do cho những sự bất ổn này, cũng như nhận định về xu hướng thị trường. 

Link tham gia: tại đây

17 tháng 10, 2025, 16:05

CẬP NHẬT MỚI: Chỉ số lạm phát phù hợp với kỳ vọng. Lạm phát HICP cốt lõi tăng nhẹ
17 tháng 10, 2025, 15:09

🔴Ngân hàng "đỏ lửa", Vàng tiến sát $4.400
17 tháng 10, 2025, 13:50

Lịch kinh tế: Lạm phát khu vực đồng Euro được nhà đầu tư chú ý
17 tháng 10, 2025, 13:15

CẬP NHẬT MỚI: Tỷ lệ thất nghiệp của Thụy Điển giảm nhẹ

